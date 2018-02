Verslag speurtocht naar MH370 rept met geen woord over tijdelijke 'verdwijning' zoekschip Joeri Vlemings

07 februari 2018

08u47

Bron: The Guardian 0 Na twee weken speuren is er nog geen spoor van het wrak van de verdwenen vlucht MH370 gevonden. Dat blijkt uit het recentste verslag over d e nieuwste zoektocht. Maar d itmaal werd al evenzeer uitgekeken naar een verklaring waarom het zoekschip, de Seabed Constructor, zélf plots drie dagen lang van de radar verdween. Die verheldering kwam er niet.

Dat het vliegtuig MH370 vier jaar na zijn verdwijning nog altijd niet kon gelokaliseerd worden, deed waarschijnlijk niemand van zijn stoel vallen. De oren werden deze keer dan ook vooral gespitst om te horen waarom het zoekschip van het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity tussen 1 en 4 februari bijna 80 uur lang zijn trackingsysteem had uitgeschakeld. De Maleisische regering repte er met geen woord over tijdens haar tweede wekelijkse update over de zoektocht. Ook het Texaanse Ocean Infinity gaf geen verklaring voor de tijdelijke 'verdwijning'. En dus blijven speculaties en complottheorieën voortleven.

De Seabed Constructor zette na tien dagen scannen in de nieuwste zoekactie plots het automatische identificatiesysteem (AIS) uit. Het schip kwam pas drie dagen weer boven water toen het op weg bleek naar het Australische Fremantle, waar het inmiddels volgens plan ook aanmeerde.

Zorgwekkende ontwikkeling

"Deze ontwikkeling vind ik vreemd en zorgwekkend", zei KS Narendran, die een familielid aan boord van MH370 had. "Als die stilte en onzichtbaarheid opzettelijk waren, dan moet er een bevredigende verklaring voor gegeven worden om verdachtmakingen te vermijden. Als er andere redenen voor waren, dan zouden we die moeten vernemen omwille van de transparantie."

Een van de speculaties was dat de Seabed Constructor in het geheim een ommetje zou gemaakt hebben naar een gezonken schip met mogelijk schatten aan boord. Anderen voerden dan weer aan dat het volgsysteem mogelijk haperde of dat het uitgeschakeld werd om een belangrijk gebied te kunnen onderzoeken zonder eventuele vermoedens dat het wrak gevonden zou zijn.

Op 12 februari hervat de Seabed Constructor de zoektocht vanuit Fremantle.