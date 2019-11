Verslaafde Mary (49) beseft niet hoe ernstig haar Deense doggen haar verwondden en bezwijkt jv

05 november 2019

15u25

Bron: USA Today 2 De 49-jarige Mary Matthews werd op 1 november dood aangetroffen in haar woning in Waynesville, Ohio. Volgens de politie werd ze aangevallen door haar twee Deense doggen en overleefde ze dat niet. Mogelijk was ze zo onder invloed van roesmiddelen dat ze niet doorhad hoe ernstig ze wel verwond was.

Dale Mark Matthews, de man van Mary, had twee nachtjes in de cel doorgebracht. Hij had Mary gebeld om hem te komen oppikken, maar kreeg geen gehoor. Dale vroeg het dan maar aan zijn zoon Luke, die hem wél naar huis bracht. Vader en zoon vonden daar het levenloze lichaam van Mary op de vloer van de badkamer op het gelijkvloers. Ze belden de politie om een mogelijke overdosis aan te geven.

Mary Matthews was een alcoholiste en verslaafd aan pillen. De kans is groot dat ze ook vrijdag serieus onder invloed was. Volgens Dale, zelf ook een alcoholist, was het een dagelijks ritueel dat Mary volhield tot ze helemaal wég was. “Gezien haar voorgeschiedenis zou het weleens kunnen dat ze niet helder genoeg was om de ernst van haar verwondingen in te schatten”, staat in het politieverslag. Ze zou hebben verzuimd hulp in te roepen. In het huis lagen alleszins heel wat blikjes bier en flesjes medicijnen.

Minstens één van de honden was al eens agressief geweest en had in het verleden niet alleen Mary maar ook Dale Matthews gebeten.

Mary’s lichaam lag binnen in het huis, terwijl de twee grote, magere Deense doggen - een zwarte en een bruine - zich buiten op een ingesloten terras bevonden. De vloer daarvan was door de uitwerpselen niet meer zichtbaar. Overal in het huis lagen bebloede doeken, en ook op de trappen, de muur en de zetels was er veel bloed. De benen van Mary vertoonden verscheidene bijtwonden en uit haar linkerenkel was zelfs een hap vlees gebeten. Op de zetel vond de politie een honkbalknuppel, eveneens vol met bloed. Vermoedelijk werd Mary Matthews aangevallen door haar eigen hond of honden, en is ze er nog in geslaagd ze buiten te sluiten, nadat ze weliswaar al ernstig gebeten was. Volgens de lijkschouwer is ze doodgebloed door de verwondingen. Het is nog wachten op het toxicologische verslag.

De overheid liet de twee Deense doggen inslapen.