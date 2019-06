Verschrikkelijke ontdekking krijgt bizarre wending: dode baby blijkt pop te zijn LDW

11u19 0 De politie in New York werd gisteren opgeroepen na een gruwelijke ontdekking: tegenover een park in Queens leek een dode baby op straat te liggen. Nadat de omgeving werd afgesloten en een onderzoek werd gestart, bleek het gelukkig maar om een pop te gaan.

Buurtbewoners waren in shock toen ze hoorden dat een dode baby was gevonden in hun wijk. Maar vijf uur nadat de gruwelijke ontdekking werd gedaan, bleek het om een levensechte pop te gaan. Vermoedelijk is de pop daar met opzet neergelegd als een soort lugubere grap.

De pop ziet er levensecht uit. Ze lag met het gezicht naar de grond gericht, door de blauwe en roze kleuren lijkt het alsof ze blauwe plekken heeft en deels in staat van ontbinding verkeert. Toen de pop werd omgedraaid, stond er “de kruipende dood” te lezen op haar T-shirt, het is nog niet bekend naar wat de boodschap verwijst.