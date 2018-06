Verschillende slachtoffers bij explosie tijdens campagnemeeting president Zimbabwe KVE

23 juni 2018

16u32

Bron: Belga 1 In Zimbabwe heeft zich een ontploffing voorgedaan in een stadion waar op dat moment ook president Emmerson Mnangagwa aanwezig was. Bij de explosie in Bulawayo, de tweede stad van het land, vielen verschillende slachtoffers, maar de president zelf werd gezond en wel geëvacueerd, zo meldt onder andere zijn woordvoerder.

De ontploffing deed zich volgens de zegsman voor dichtbij de tribune waar de president stond. Over de oorzaak en de toestand van de gewonden is niks bekend. Er zijn verschillende ziekenwagens ter plaatse.

Op 30 juli zijn er parlements- en presidentsverkiezingen in Zimbabwe, de eerste sinds het ontslag in november vorig jaar van president Robert Mugabe, die het land tientallen jaren met ijzeren hand leidde. Mugabe werd aan de kant geschoven ten voordele van Mnangagwa, zijn vroegere vicepresident, die bij de verkiezingen kandidaat is voor de regerende partij Zanu-PF. Behoudens een enorme verrassing wint Mnangagwa de presidentsverkiezingen.