Verschillende raketten afgevuurd op Afghaanse hoofdstad Kaboel SVM

21 augustus 2018

09u04

Bron: Belga 0 Op Kaboel zijn vandaag verschillende raketten afgevuurd. Volgens lokale media sloegen ze in op de diplomatieke wijk van de Afghaanse hoofdstad, terwijl president Ashraf Ghani een toespraak hield bij het begin van het Offerfeest.

In de stad zijn ook gevechten bezig. Berichten over slachtoffers zijn er voorlopig niet.

Kaboel kreeg de voorbije weken al enkele keren te maken met raketinslagen. Daarbij vielen verschillende gewonden.

In aanloop naar de parlementsverkiezingen in Afghanistan in oktober is het geweld weer toegenomen. De radicaalislamitische taliban hebben hun aanvallen en aanslagen opgedreven. President Ghani bood de taliban zondag een wapenstilstand van drie maanden aan, maar een antwoord van de groepering is er voorlopig niet.