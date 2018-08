Verschillende onafhankelijke journalisten opgepakt in Wit-Rusland KVE

08 augustus 2018

17u57

Bron: Belga 0 Zeker zes journalisten zijn vandaag in Wit-Rusland gearresteerd, nadat er een golf van huiszoekingen had plaatsgevonden bij onafhankelijke media. De journalisten en hun uitgevers worden ervan beschuldigd informatie van het staatspersagentschap te hebben gebruikt zonder dat ze erop geabonneerd zijn.

De hoofdredacteur van de site Realt.by, die informatie over vastgoed verschaft, Vladislav Kouletski, en drie journalisten van zijn redactie werden gearresteerd door de politie na een huiszoeking, aldus Kouletski tegenover radiostation RFE/RL. Ze worden ervan verdacht gebruik te hebben gemaakt van de diensten van Belta News Agency, gecontroleerd door de Wit-Russische staat, zonder hiervoor te betalen.

"De onderzoekscommissie kwam me halen", tweette Pavel Bykowski, Wit-Russisch correspondent voor de Russischtalige dienst van Deutsche Welle. Zijn arrestatie werd bevestigd door de politie. Die meldde ook de arrestatie van een zesde journalist, Alexei Zhukov. Een andere journalist, die voor het weekblad 'De Wit-Russen en de Markt' werkt, werd ook al door de politie opgepakt.

De nieuwe arrestaties volgen op de eerdere arrestaties van drie journalisten van de nieuwssite Tut.by en een journalist van het persbureau BelaPAN. Als ze schuldig worden bevonden, riskeren ze volgens de Wit-Russische wet twee jaar gevangenisstraf en een tijdelijk beroepsverbod.

De NGO Reporters Without Borders (RSF) veroordeelt de arrestaties die "niet in verhouding tot de beschuldigingen" staan en die "intimidatie vormen tegen onafhankelijke referentiemedia".

De Raad van Europa riep op tot een "snel en transparant onderzoek" en de vrijlating van gearresteerde journalisten. De woordvoerder van het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Anatoly Glaz zei dat de hele kwestie "niet politiek geïnspireerd was" en "niets met vrijheid van drukpers te maken heeft".

Ondertussen is in Brest, in het westen van het land, blogger en activist Alexander Kabanov ook gearresteerd na het beledigen van een politieman, volgens een onafhankelijke journalist aldaar.

In Wit-Rusland regeert president Alexander Loekasjenko sinds 1994 met ijzeren hand: hij wil volledige controle over de media. Wit-Rusland staat op de 155e plaats in de World Press Freedom Index 2018 van RSF die meldt dat er een "escalatie van repressie" plaatsvindt sinds vorig jaar.