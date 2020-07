Verschillende olietankwagens ontploffen in westen van Iran ISA

28 juli 2020

12u40

Bron: Belga 0 In de stad Kermanshah in het westen van Iran zijn dinsdag verschillende olietankwagens ontploft. Dat melden de lokale media.

De ontploffingen veroorzaakten een brand in de regio Dolatabad die nog niet onder controle is. De oorzaak van de explosies is voorlopig onduidelijk, meldt het persagentschap ILNA.

De tankwagens zijn eigendom van een privébedrijf, melden de lokale autoriteiten.

In Iran hebben de voorbije weken verschillende onverklaarbare explosies en branden plaatsvonden, soms op gevoelige sites. Zo waren er incidenten op een militair kamp in het oosten van Teheran, een ziekenhuis in het noorden van de stad, een nucleaire site in het centrum van het land, een fabriek in Teheran en een petrochemisch complex in het zuidwesten van het land.

סרטון- פיצוץ של מיכלי דלק בקרמנשה שבאיראן pic.twitter.com/859IFbPCFA יוני בן מנחם yoni ben menachem(@ yonibmen) link



