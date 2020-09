Verschillende mensen opgepakt bij nieuwe protesten in Wit-Rusland KVE

04 september 2020

12u47

Bron: Belga 0 Bij protesten in Wit-Rusland tegen het regime van president Alexander Loekasjenko zijn 26 mensen opgepakt. Dat deelt het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag mee. Opnieuw kwamen honderden mensen in het hele land op straat om te betogen.

In Wit-Rusland wordt sinds de presidentsverkiezingen massaal gedemonstreerd nadat president Loekasjenko claimde te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is. De autoritaire Loekasjenko regeert de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar. De oppositie roept op om zondag massaal op straat te komen. Afgelopen zondag verzamelden al eens tienduizenden mensen voor een vreedzaam protest.

Dinsdag werden zes journalisten opgepakt. Zij zullen vrijdag voor de rechtbank van Minsk verschijnen. Ze worden beschuldigd van deelname aan ongeautoriseerde protesten.



Ondertussen is de website van het minister van Binnenlandse Zaken gehackt. Die was vrijdagvoormiddag niet beschikbaar. Volgens Wit-Russische media hebben de hackers Loekasjenko en binnenlandminister Joeri Karajev op de lijst met gezochte personen gezet omdat ze worden beschuldigd van "oorlogsmisdaden tegen het Wit-Russische volk".