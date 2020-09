Verschillende mensen neergestoken in Birmingham: “Motief nog onbekend” jv

06 september 2020

08u29

Bron: DPA, Belga, ANP 164 In de Britse stad Birmingham zijn in de nacht van zaterdag op zondag verschillende mensen neergestoken. De politie van de regio West Midlands spreekt van een ernstig voorval, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd of hoeveel personen betrokken waren. Ook over de toestand van de slachtoffers is niets geweten. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De beweegredenen zijn nog niet bekend, zegt de burgemeester Andy Street aan de Britse openbare omroep BBC. Volgens hem is het nu rustig in het gebied. Ook in Bexleyheath nabij de Britse hoofdstad Londen zijn zaterdagavond vijf mensen gewond geraakt bij een steekpartij.



Volgens burgemeester Street lijken de incidenten die plaatsvonden in het gebied rond Hurst Street in Birmingham, met elkaar verbonden. Hij zei dat de beweegredenen echter nog niet gekend zijn. “Het gebied is rustig nu en de bevolking is gezegd om hun ding te doen, maar waakzaam te blijven.” Op Twitter zegt hij dat de politie een persconferentie zal geven. Ook vraagt hij om niet te speculeren over het incident.

Een medewerker van de BBC meldt dat het incident begon als een groot gevecht tussen grote groepen mensen, waarbij op een bepaald punt messen werden getrokken. Een ooggetuige zei aan de omroep dat ze een vuistgevecht zag tussen meerdere mensen, waardoor mensen de clubs en pubs verlieten om te kijken wat er gaande was.

Op Twitter zei de politie van West Midlands dat ze op de hoogte is van berichten over geweerschoten, maar er bij de politie geen melding over is binnengelopen. Ook zijn er beelden op sociale media waarin een man wordt gearresteerd door de politie, maar die arrestatie houdt geen verband met de steekpartij, aldus nog de politie.

De politie roept op om kalm maar waakzaam te blijven en weg te blijven uit het gebied in Birmingham. Een eerste oproep over een steekpartij in het stadscentrum kwam binnen rond 1.30 uur Belgische tijd. Kort daarop liepen berichten binnen over nog andere steekpartijen. "Er zijn nog steeds vaststellingen aan de gang en het duurt mogelijk nog enige tijd alvorens we kunnen zeggen wat er aan de hand is. Het is in dit vroege stadium niet gepast om te speculeren over de aard van het incident", zegt de politie in een persbericht.

De politie heeft een "major incident" (een ernstig voorval) verklaard. Dat houdt volgens de Britse omroep BBC in dat er ernstige verwondingen zijn toegebracht of dat er een veiligheidsrisico is voor het publiek. Ook zijn dan speciale regelingen getroffen opdat alle hulpdiensten samenwerken.

“Harde knal”

Volgens een BBC-reporter zaten zaterdagavond in het bewuste gebied in de stad vele mensen buiten aan tafels te eten en drinken.

Een getuige zegt aan de BBC dat ze ‘s nachts iets dronk met collega’s en toen een “harde knal en nogal wat commotie” hoorde. Ze zag vervolgens dat meerdere mensen met elkaar op de vuist waren gegaan. “Er kwamen mensen uit kroegen en nachtclubs om te kijken wat er aan de hand was.”

De gewonden worden volgens de zender Sky News behandeld in lokale ziekenhuizen. Op beelden is te zien dat de politie massaal aanwezig is in het gebied. Op een foto bij Sky News is ook een kleine forensische tent te zien in een van de straten.

Ook gewonden nabij Londen

Ook in Bexleyheath nabij de Britse hoofdstad Londen zijn vijf mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén iemand heeft potentieel levensbedreigende verwondingen opgelopen. Vijf mannen zijn opgepakt, meldt de politie. Het incident gebeurde zaterdagavond.

Over beide steekpartijen zijn nog maar weinig details bekend. Mesaanvallen zijn wel al langer een groot probleem in Groot-Brittannië.