Verschillende gewonden bij schietpartij ten noorden van Kopenhagen kg

06 april 2019

22u19

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij ten noorden van Kopenhagen zijn vanavond volgens de Deense politie verscheidene mensen door kogels getroffen. De gewonden worden naar ziekenhuizen gebracht, meldde de politie van de regio Nordsjælland op Twitter.

De hulpdiensten zijn talrijk ter plaatse in Rungsted, dat op ongeveer 30 kilometer ten noorden van Kopenhagen ligt.



Over de motieven achter de schietpartij is nog niets bekend. “We onderzoeken verschillende pistes, maar kunnen niet uitsluiten dat het incident te maken heeft met bendegeweld", tweet de politie. Volgens hen wordt nog gezocht naar de dader of daders.