Verschillende gewonden bij schietpartij in Zagreb

22 september 2018

00u49

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij in het centrum van de Kroatische hoofdstad Zagreb zijn vrijdagavond verschillende mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Eén persoon werd opgepakt.

Volgens de media lijkt het erop dat inzittenden van wagens het doelwit waren van de schietpartij. Dat doet vermoedens rijzen dat het om een nieuw geval van geweld gaat tussen twee Romafamilies in de stad. Tien dagen geleden was er in het kader van dat dispuut in het midden van de dag al een schietpartij voor een school.

De politie wil geen commentaar geven op incident. De woningen van beide families worden vrijdagavond wel extra beveiligd.