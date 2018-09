Verschillende doden en tientallen vermisten na sterke aardbeving in Noord-Japan Redactie

06 september 2018

06u15

Bron: Belga 3 Door een krachtige aardbeving op het noordelijke Japanse eiland Hokkaido zijn al zeker acht doden en 120 gewonden gevallen. In het bergdorpje Atsuma zijn vijf doden teruggevonden in het puin van woningen. Na de beving worden minstens 38 mensen vermist. Gevreesd wordt dat het dodental zal oplopen.

De schade aan huizen is omvangrijk. Een aantal panden is volledig ingestort, meldden plaatselijke media. Na de beving is er een aardverschuiving geweest, waardoor een onbekend aantal mensen hun woningen niet meer kunnen verlaten. Hulpverleners doorzoeken huizen die zijn bedolven.

Bij de meer dan vijf miljoen huishoudens op het eiland viel de stroom uit. Het was voor het eerst sinds 1951 dat het hele eiland zonder elektriciteit kwam te zitten. Het energiebedrijf moest uit veiligheidsoverwegingen alle centrales uitzetten. De belangrijkste luchthaven van het eiland blijft de hele dag dicht.

De beving had volgens het Japanse Meteorologische Instituut een kracht van 6,7. Het epicentrum lag diep onder de grond en circa 110 kilometer ten zuidwesten van de stad Sapporo. Er is geen waarschuwing voor een tsunami gegeven.

Japan is nog maar pas getroffen door een hevige tyfoon, waarbij verschillende personen omkwamen. De door de storm deels ondergelopen luchthaven van de regio Kansai in de westelijke provincie Osaka gaat vrijdag weer open voor binnenlands verkeer, zei de regering. Ook internationale vluchten zullen weer doorgaan van zodra de luchthaven daar weer toe in staat is.

De zware aardbeving heeft ook invloed op de beurs van Tokio, die donderdag lager is geëindigd.