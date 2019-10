Verschillende doden bij IS-aanslag in Syrië, jihadisten ontsnappen na Turks bombardement kv

11 oktober 2019

19u58

Bron: Belga 0 In Kamishli, een stad in het noordoosten van Syrië, is een bomauto ontploft. Daarbij zijn "verschillende" doden en gewonden gevallen. Dat meldt een woordvoerder van de Koerdische strijdkrachten. Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag al opgeëist. Vijf jihadisten zijn intussen uit een gevangenis kunnen ontsnappen.

De aanslag vond plaats op de derde dag sinds Turkije het noorden van Syrië is binnengevallen om de Koerdische milities aan te vallen. Volgens de eerste gegevens ontplofte de bomauto in een drukke wijk in Kamishli, nabij een Koerische militaire post. Hoeveel doden en gewonden er zijn, is nog niet bekend. Volgens AFP zouden er zeker zes doden zijn.

IS heeft de verantwoordelijkheid van de aanslag al opgeëist. In een videoboodschap op het sociale medium Telegram zegt IS dat jihadisten van de terreurgroep verantwoordelijk zijn voor de bomaanslag.

Ontsnapping

Vijf jihadisten van Islamitische Staat zijn dan weer uit een gevangenis kunnen ontsnappen na een Turkse raid in Qamichli (het noordoosten van Syrië).

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) waren in het noordoosten van Syrië een belangrijke factor in de internationale strijd tegen de jihadisten van IS. Ze houden nu naar schatting meer dan 80.000 mensen van de jihadistische beweging of hun familieleden vast, inclusief 12.000 ex-strijders. Volgens een Syrisch-Koerdische woordvoerder zijn er in een groot kamp met veel familie van IS-strijders intusen ongeregeldheden uitgebroken. Enkele tientallen vrouwen belaagden de bewakers met stenen en stokken.

“Wij verdienen steun”

Westerse mogendheden vrezen dat IS opnieuw voet aan de grond krijgt tijdens het Turks-Koerdische strijdgewoel. Het is niet bekend of IS als organisatie nog bestaat. Veel IS-strijders zijn al sinds 2017 verdwenen in Syrië of Irak. Het gaat mogelijk om 18.000 mensen die uit beeld geraakt zijn met naar schatting meer dan 350 miljoen euro aan geld en goederen.

De SDF voeren aan dat ze steun verdienen omdat zij IS in een deel van Syrië verslagen hebben en jihadisten gevangen houden. Turkije stelt dat de Koerdische YPG-milities die de SDF domineren verwant zijn aan de terroristische Turkse PKK. De YPG zouden een groot gevaar vormen voor de veiligheid van Turkije en voor niet-Koerdische bevolkingsgroepen in het noorden van Syrië.

Poetin: “Echte dreiging”

De Russische president Vladimir Poetin vreesd dat de Turkse invasie zal leiden tot een heropleving van de terreurgroep in de hele regio. “Als die IS-strijders vrijkomen, dan is dat een echte dreiging. Voor ons en voor u, want waar gaan ze naartoe? En hoe?”, vroeg Poetin zich af tijdens een top van oud-Sovjetlanden in Turkmenistan. “Ik ben niet zeker dat het Turkse leger de situatie kan controleren. De Koerden verlaten de kampen waar IS-strijders zitten opgesloten en zij kunnen dus ontsnappen.”