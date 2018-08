Verschillende bosbranden teisteren nog steeds Amerikaanse westkust: duizenden brandweerlieden ingezet Redactie

Bron: Belga 0 Duizenden brandweerlieden strijden aan de westkust van de Verenigde Staten tegen de talloze bosbranden. In het noorden van Californië is een brand, waarbij al zes mensen zijn omgekomen, voor 35 procent onder controle gebracht. Dat meldt de Californische brandweer. Ook in de verder noordelijk gelegen staat Washington woeden bosbranden.

De bevoegde milieudienst sprak gisteren over 21 grote branden. Tienduizenden mensen hebben voorlopig hun woningen moeten verlaten. De brand in de buurt van de Californische stad Redding rond 350 kilometer ten noorden van San Francisco is momenteel de grootste bosbrand in Californië en heeft inmiddels een areaal van 490 vierkante kilometer in de as gelegd, bijna tweeënhalve keer de oppervlakte van de stad Antwerpen.

Een andere grote brand, op slechts enkele kilometer van het wereldberoemde nationale park Yosemite, kon tot 39 procent ingedijkt worden. Daar viel bijna 260 vierkante kilometer ten prooi aan de vlammen. De bij toeristen populaire Yosemite-vallei blijft omwille van de zware rookontwikkeling voor bezoekers gesloten. Alleen daar al werden 3.000 brandweerlieden ingezet, twee van hen kwamen bij bluswerken om het leven.

Volgens meteorologen zou het zeker tot het weekeinde heet, droog en winderig blijven, aldus de Amerikaanse nieuwszender CNN.