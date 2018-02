Verschillende blauwhelmen gedood in Mali ep

28 februari 2018

20u06

Bron: belga 1 Minstens vier VN-soldaten zijn vandaag in Mali bij de explosie van een bom gedood. Volgens de VN-troepenmacht Minusma ontplofte een bermbom in de regio Mopti toen een VN-voertuig voorbijreed. Vier andere blauwhelmen werden zwaar verwond.

Minusma-commandant Saleh Annadif verklaarde dat de VN-troepen in Mali hun veiligheidssysteem in het centrum van het land al hadden aangepast. "In het nauw gedreven terroristen hebben hun aanvallen opgedreven", verklaarde hij. "Dat toont hun vertwijfeling".

Eerder hadden de Malinese strijdkrachten de dood van minstens zes soldaten bij de explosie van een springtuig in de omgeving van het dorp Dioura in de regio Ségou in het centrum van het land bekendgemaakt. Het door de uitlopers van de Sahara gevormde bergachtige noorden van Mali is het operationeel gebied van moslimmilities. Die hebben hun aanvallen naar het centrum van het land uitgebreid.

Tot de Minusma-troepen behoren ongeveer 11.700 soldaten, 1.740 politieagenten en 1.180 burgers, onder wie 155 VN-vrijwilligers. Bij interventies zijn al meer dan 100 militairen opgekomen, honderden anderen liepen zware verwondingen op.