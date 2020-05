Verschillende betogingen tegen regering van Conte in Italië, ondanks verbod ADN

30 mei 2020

19u27

Bron: Belga 4 In Italië hebben zaterdag op verschillende plaatsen betogingen plaatsgevonden tegen de regering van Giuseppe Conte, ook al zijn bijeenkomsten er momenteel verboden door het coronavirus.

In het historische centrum van Rome kwamen zowat 200 mensen op straat. Ze riepen om "vrijheid" en verzetten zich tegen de regering. Een groepje ontsnapte aan het politiecordon, anderen gingen zitten voor de politievoertuigen.

"We willen de revolutie in Italië, de regering Conte bevalt ons niet", verklaarde een van de betogers. Nicola Franzoni, een van de organisatoren, verwees naar werknemers die hun inkomsten zagen wegvallen. "Hoe moeten zij eten? “



Ook in Milaan kwamen mensen op straat. Ook daar ging het om een tweehonderdtal betogers. Zij eisten onder meer de terugkeer naar de lire, de munt die in Italië gebruikt werd voor komst van de euro. De betogers hielden geen afstand van elkaar.

De burgemeester van Milaan, Giuseppe Sala, noemde de betoging "onverantwoord" en riep op om de organisatoren van de actie voor het gerecht te brengen.