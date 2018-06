Verschillende Belgen zwaargewond na ongeval met minibusje en bus in Noorwegen, in totaal 18 gewonden kg

03 juni 2018

17u41

Bron: Dagbladet, Belga 297 In de Noorse gemeente Stryn zijn 18 mensen gewond geraakt bij een ongeval waarbij een bus en een minibusje op elkaar zijn gebotst. Dat meldt de lokale politie op Twitter. Er zouden verschillende Belgen zwaargewond zijn. Volgens de politie zaten in het minubusje vijf Belgische toeristen. Over de omstandigheden van het ongeval is nog veel onduidelijkheid.

Het ongeval vond deze namiddag plaats, rond 14 uur in de gemeente Stryn, ruim 300 km ten noordwesten van hoofdstad Oslo. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van het ongeval. Meerdere ambulances en een reddingshelikopter kwamen ter plaatse.

Lokale media berichten dat de wagen - een minibusje met vijf passagiers en de chauffeur - voor nog onbekende redenen zijn baanvak verliet en frontaal botste op een bus met een dertigtal Aziatische toeristen. Het ongeval deed zich voor net voorbij een tunnel.

De inzittenden van het minibusje waren volgens de politie Belgen. Van de vijf passagiers zijn er zeker drie zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Andere bronnen zeggen dat ze alle vijf zwaargewond zijn. Buitenlandse Zaken kan voorlopig nog geen informatie geven.

Volgens Noorse media zijn er in totaal achttien gewonden gevallen bij het ongeval, maar de meeste slachtoffers kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

#Stryn #Staveneset #FV60: Naudetatene er på staden. Ingen fastklemte personer. Det er per nå meldt om 15 lettere skadde personer og 3 kritisk skadde personer. Vegen er stengt. Vest politidistrikt(@ politivest) link