Verschillende baby's met misvormde handen geboren in Duitsland

13 september 2019

18u04

Bron: Belga 0 In een ziekenhuis in Gelsenkirchen, in het westen van Duitsland, zijn de jongste maanden drie kinderen geboren met misvormde handen. Lokale media maken melding van mogelijk nog een vierde geval, in het naburige Datteln. De dokters staan voor een raadsel, want er zijn geen banden tussen de verschillende families, zo berichten verschillende Duitse media vandaag.

Het Sankt Marien hospitaal in Gelsenkichen bracht het nieuws over de misvormingen zelf naar buiten. De kinderen werden geboren tussen juni en begin september. "Het zou kunnen gaan om toeval, maar we vinden het toch opvallend op zo een korte periode", klinkt het op de website van het ziekenhuis.

Twee baby's hebben misvormingen aan hun linkerhand: de handpalm en vingers zijn amper ontwikkeld. Bij het andere kind gaat het om de rechterhand, waar dezelfde misvormingen zijn opgetreden. Volgens het ziekenhuis is het vele jaren geleden dat zich een gelijkaardig geval heeft voorgedaan.

De families van de kinderen hebben geen banden en vertonen ook verschillende sociale, culturele en etnische kenmerken, aldus het ziekenhuis. Ze leven wel allemaal in dezelfde regio, in het noordelijke Ruhrgebied.

Wetenschappers staan voor een raadsel, maar wijzen erop dat dit soort van misvormingen zich normaal gezien vroeg in de zwangerschap voordoen, tussen de 24ste en 36ste week, als de ledematen zich ontwikkelen. Ze kunnen het gevolg zijn van een infectie of een besmetting door pesticiden of schadelijke stoffen, maar zijn erg zeldzaam, berichten Duitse media.