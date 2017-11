Verrassing van formaat: Tesla onthult met Roadster "snelste auto ooit" Ook Tesla's elektrische vrachtwagen 'Semi' voorgesteld TT

06u30

Bron: Reuters, ANP 3 Tesla De nieuwe Tesla Roadster. Tesla heeft in Californië onverwacht een nieuwe elektrische sportwagen voorgesteld, naast het prototype van een elektrische vrachtwagen. De nieuwe roadster moet van 0 tot 100 km/u rijden in amper 1,9 seconden en zou een rijbereik van maar liefst 1.000 kilometer halen. Volgens topman Elon Musk gaat het om de "snelste productiewagen ooit".

Journalisten en genodigden op het evenement verwachtten enkel de eerste vrachtwagen van Tesla te zien te krijgen. Eigenaar en oprichter Elon Musk stelde het prototype van de Tesla Semi effectief voor door zelf met de vrachtwagen een grote vliegtuighangar vol publiek binnen te rijden. Maar uit de aanhangwagen kwam plots ook een nieuwe sportwagen tevoorschijn: de Roadster.

Die sportwagen is een doorontwikkelde versie van Tesla's eerste auto en moet een rijbereik van 1.000 kilometer hebben. Dat zou een record zijn, aldus Musk. De auto rijdt van 0 tot 100 km/u in amper 1,9 seconden. Volgens Musk kan je er perfect van Los Angeles naar San Francisco en terug mee rijden zonder bij te laden. "Rijden met een sportauto op benzine zal aanvoelen als een motor op stoom", zo maakte hij zich sterk.

De prijs voor de vierzitter komt voor de eerste 1.000 Roadsters op 250.000 dollar te liggen, daarna zal de sportwagen voor 200.000 dollar in de showroom komen. De productie is voorzien voor 2020. (lees verder onder de foto's)

Tesla. Tesla Roadster.

Semi

Ook de Semi trok bij de lancering heel wat aandacht. Tesla verwacht in 2019 met de productie van de vrachtwagen te kunnen beginnen.

De vrachtwagen is een nieuwe poging van Tesla om de economie weg te halen bij de fossiele brandstoffen. De nieuwe vrachtwagen heeft een bereik van 800 kilometer (500 mijl) bij een maximale belading, zo liet Musk weten.

Daarnaast kan de vrachtwagen in dertig minuten tijd opgeladen worden om weer een afstand van ruim 600 kilometer te rijden. "Hij kan opladen terwijl je de vrachtwagen uitlaadt", zei Musk. Volgens de Tesla-topman is een traditionele dieselvrachtwagen onderweg twintig procent duurder dan de Semi, die bovendien uitgerust wordt met het semi-automatische rijsysteem. Musk gaf de garantie dat de aandrijving van de vrachtwagen 1,5 miljoen kilometer mee kan.

Opvallend is dat de bestuurder van de vrachtwagen in het midden van de cabine zit, die eruitziet als een vliegtuigcockpit. Een prijs is nog niet bekend.

Tesla ondervindt nog altijd problemen met Model 3. Eerder deze maand liet het bedrijf weten dat het de productiedoelstellingen voor Model 3 niet zou halen en dat het in het derde kwartaal een fors verlies had geleden.

