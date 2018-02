Verrassing van formaat: Martin Schulz ziet af van post als Duits minister van Buitenlandse Zaken TTR

09 februari 2018

15u05

Bron: Belga 0 Martin Schulz, aftredend voorzitter van de Duitse sociaaldemocraten (SPD), ziet af van de post van minister van Buitenlandse Zaken in de zogenaamde 'grote coalitie' (GroKo) met de christendemocratische CDU/CSU van Angela Merkel. Dat heeft hij vandaag schriftelijk laten weten. Ook een andere portefeuille in een nieuwe regering-Merkel komt niet ter sprake.

Reden is de stijgende druk en het aanzwellende gemor vanuit de eigen partijrangen, vooral dan in de dichtstbevolkte deelstaat van Duitsland Noord-Rijnland-Westfalen. Schulz zegt dat "door de discussie binnen de partij" om zijn persoon hij "een succesvolle stemming in gevaar ziet" als de SPD-leden binnenkort mogen beslissen over een nieuwe 'GroKo'.

De voormalige voorzitter van het Europees Parlement hoopt tegelijkertijd "nadrukkelijk, dat daarmee de persoonsdebatten binnen de SPD ten einde zijn." Hij verdedigde zijn bocht van 180 graden versus een coalitie met CDU/CSU door te stellen dat in het coalitieakkoord veel staat "dat het leven van de mensen zal verbeteren" inzake gezondheidszorg, onderwijs, pensioenen, rente, werk en belastingen.

Andere keuze

Schulz had eigenlijk oorspronkelijk aangekondigd dat hij niet wou toetreden tot een nieuwe Duitse regering onder leiding van Angela Merkel.

De aftredende Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, had gisteren nog zwaar uitgehaald naar Schulz en had de partijtop "woordbreuk" verweten.

Nog voordat Schulz' brief bekend werd, had de krant Bild geschreven dat de SPD-partijtop de ex-voorzitter van het EP een "ultimatum" had gesteld om nog voor deze middag te verklaren dat hij Gabriel niet zal opvolgen in de regering.