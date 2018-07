Verrassing! Paus verbindt koppel in de echt in Rome sam

16 juli 2018

19u48

Bron: belga 0 Paus Franciscus heeft een huwelijksviering ingezegend in Rome. Niemand was daarvan op de hoogte, buiten het koppel. De paus gaat volgens waarnemers zelden voor bij huwelijksvieringen.

De bruidegom was een lid van de Zwitserse Garde en de bruid een Braziliaanse vrouw die in het Vaticaans Museum werkt. Zij trouwden eergisteren in een kerk vlakbij de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Buiten het koppel wist niemand van de aanwezigen van iets, zelfs de 'normale' pastoor niet. "Ik had me nooit kunnen inbeelden dat ik de paus zou tegenkomen in de sacristie", reageerde de Braziliaanse priester Renato dos Santos.

De paus was niet aan zijn proefstuk toe: op 18 januari zegende hij het kerkelijke huwelijk van twee bemanningsleden in op een vlucht van Santiago de Chile naar Iquique.