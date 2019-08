Verrassing op G7-top: Iraanse minister van Buitenlandse Zaken landt onverwacht in Biarritz FVI

25 augustus 2019

16u01

Bron: Belga 4 De Iraanse minster van Buitenlandse Zaken Mohamamd Javad Zarif is deze middag totaal onverwacht aangekomen in Biarritz, waar de leiders van de G7 samenzitten. Een vliegtuig van de Iraanse overheid landde op de luchthaven van de Zuid-Franse badstad en Teheran bevestigt dat het wel degelijk om Zarif gaat.

Zarif was vrijdag nog in Parijs bij de Franse president Emmanuel Macron om te praten over het nucleaire akkoord, dat de VS in mei heeft opgezegd. Dat leidde tot verhoogde spanningen tussen Iran, de VS en Groot-Brittannië, onder meer in de Straat van Hormuz, een belangrijke scheepvaartroute voor petroleumtankers in de Golf.

Zarif is in Biarritz om mee te denken over stappen die kunnen helpen bij het verminderen van de spanningen tussen Iran en de VS. Volgens Franse diplomatieke bronnen zijn er op dit moment geen plannen voor overleg tussen Iraanse en Amerikaanse regeringsmedewerkers. Volgens het Elysée zal Zarif in Biarritz zijn Franse collega Jean-Yves Le Drian ontmoeten.

De regering van Donald Trump en de Iraanse machtshebbers liggen in de clinch over het atoomakkoord uit 2015. Teheran beloofde toen het eigen nucleaire programma aan banden te leggen in ruil voor economische voordelen. Trump trok zijn land vorig jaar terug uit die deal, die tot stand is gekomen toen zijn voorganger Barack Obama in het Witte Huis zat. Hij legde Iran ook weer zware sancties op.