Verrassende wending in Making a Murderer-zaak: “Gevangene bekent moord op fotografe Teresa Halbach” Joeri Vlemings

24 september 2019

14u04

Bron: Newsweek 0 Een gevangene, die al voor moord vastzit in Wisconsin, zou ook de moord op fotografe Teresa Halbach hebben bekend tijdens opnames voor de docureeks ‘Convicting a Murderer’, een vervolg op de Netflix-serie ‘Making a Murderer’. Dat meldt Newsweek. Voor de bewuste moord werden in 2007 al twee verdachten veroordeeld, maar zij hielden altijd hun onschuld vol.

In ‘Making a Murderer’ kwam de moord op fotografe Teresa Halbach uitgebreid aan bod. De populaire documentaire voerde argumenten aan voor de mogelijke onschuld van Steven Avery (57) en van zijn zwakbegaafde hulpje en toen minderjarige neef, Brendan Dassey (nu 29). Allebei werden ze tot levenslang veroordeeld voor de moord op Halbach in 2005 in Wisconsin. Dassey probeerde via het hooggerechtshof een nieuw proces te krijgen maar ving bot. Avery heeft zijn beroepsmogelijkheden nog niet uitgeput. Ze zitten beiden al meer dan tien jaar in de cel voor de moord.

Shawn Rech, regisseur van de aangekondigde nieuwe reeks ‘Convicting a Murderer’, vertelde aan Newsweek dat een gevangene uit Wisconsin de moord op Halbach voor de camera heeft bekend. De redactie kon de bekentenis zelf niet verifiëren, maar omdat ze van een belangrijke veroordeelde moordenaar uit Wisconsin komt, maakte de reportersploeg alle mogelijke bewijsmateriaal over aan het gerecht, zo liet Rech aan Newsweek weten. De regisseur voegde eraan toe dat de bekentenissen niet werden afgelegd door Avery of door Dassey. Het is wachten op het gerecht om de naam van de gevangene openbaar te maken.

Als zou blijken dat de niet nader genoemde gedetineerde de waarheid spreekt, dan kan dat betekenen dat Dassey en Avery alsnog vrijkomen. De oom en zijn neef kregen in 2016 de steun van vele Amerikanen nadat ze door Netflix opgevoerd werden in twee afleveringen van ‘Making a Murderer’. Avery’s advocate, Kathleen Zellner, bracht een handvol theorieën aan die in de richting van andere familieleden van Dassey wezen als mogelijke moordenaars van Halbach.

In het geval Avery nu toch nog zou worden vrijgesproken, dan zou hij al voor de tweede keer onschuldig veroordeeld geweest zijn voor gewelddaden. Eerder werd hij ten onrechte 18 jaar naar de cel gestuurd voor een verkrachting die hij niet had begaan.

‘Convicting a Murderer’ wordt een tiendelige docuserie, een vervolg op ‘Making a Murderer’, waar Shawn Rech fan van was. Maar na zijn “boosheid en zelfs schaamte” over wat Steven Avery en Brendan Dassey was overkomen, deed hij zelf research en voelde hij zich daarna misleid door de Netflix-reeks. In zijn eigen reportage zal Rech naar verwachting ook enkele speurders aan het woord laten die overtuigd zijn van Avery’s schuld. De lancering van ‘Convicting a Murderer’ is voorzien voor volgend jaar.