Verrassende wending: anonieme beller beweert nu plots dat hij affaire had met moordverdachte Watts Sven Van Malderen

29 augustus 2018

16u25

Bron: Daily Mail 2 Opvallende wending in de zaak van Christopher Watts, de hoofdverdachte van de moord op zijn vrouw en twee kinderen in Frederick (Colorado). Een anonieme beller beweert nu dat hij tien maanden lang een affaire met hem beleefd heeft. Hij deed die onthulling in 'Crime and justice', het misdaadprogramma dat live gepresenteerd wordt door journaliste Ashleigh Banfield. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken of hij de waarheid spreekt.

Watts liet eerder in tv-interviews uitschijnen dat hij hard op zoek was naar Shanann en zijn dochters Celeste en Bella. In werkelijkheid had hij hun lichamen dan al gedumpt op het domein van de olieraffinaderij waar hij werkt. De zwangere Shanann begroef hij in de buurt van een olietank, de lichamen van zijn dochtertjes had hij verstopt in twee olievaten.

New Court Documents make it clear that Chris Watts allegedly killed his daughters first, perhaps Sunday night before Shannan Watts came home from work trip early Monday. #kdvr pic.twitter.com/3SLLwEQKmG Rob Low(@ RobLowTV) link

Nu probeert Watts de hoofdverantwoordelijkheid alsnog in de schoenen van zijn vrouw te schuiven. Naar eigen zeggen zag hij via de babyfoon hoe zij hun kinderen aan het vermoorden was. In een vlaag van woede zou hij haar vervolgens gewurgd hebben. Die versie kan echter nu al naar de prullenmand verwezen worden. De autopsie wees immers uit dat Celeste en Bella op een vroeger tijdstip om het leven gebracht werden.

"Nog niet uit de kast gekomen"

Waarom Watts meer dan waarschijnlijk alle moorden pleegde, blijft vooralsnog onduidelijk. Een mogelijke piste was de geheime relatie die hij gehad zou hebben met een (vrouwelijke) collega op het werk. Maar nu komt plots deze nieuwe getuigenis uit de lucht vallen. Worstelde hij misschien zodanig met zijn geaardheid dat hij een compleet nieuw leven wilde beginnen met een man?

De twee zouden elkaar leren kennen hebben via de datingapp MeetMe. "Op zijn profiel stond dat hij hetero was, maar toch stuurde hij mij een bericht", doet de man zijn verhaal. "Hij zei dat hij nog niet uit de kast gekomen was. En hij zocht een relatie op lange termijn. We spraken af in een dorp in de buurt. Hij had duidelijk interesse in mij, hij voelde zich aangetrokken."

"Vast in liefdeloos huwelijk"

De man wist in eerste instantie niet dat Watts gehuwd was. "Dat kwam ik pas te weten toen ik zijn kinderen eens ontmoette", klinkt het bizar genoeg. "Bella vroeg of ze die avond in bed mocht kruipen bij hem en mama. Ik vroeg waarom hij daarover tegen mij gelogen had. Hij antwoordde dat ik hem anders geen kans gegeven zou hebben. Dat was natuurlijk de reactie die ik wilde horen, hij wist dat ik niet zomaar iets zou beginnen met iemand die al bezet was."

"Hij vertelde dat hij op emotioneel vlak mishandeld werd. Hij zat vast in een huwelijk waarin geen sprake meer was van liefde. Hij hield niet van haar, zij zag hem niet graag. Maar hij zag geen uitweg vanwege de kinderen."

"Hoop op levenslang"

Nochtans liet Shanann op sociale media geen kans onbenut om haar man op een voetstuk te plaatsen. Net voor haar dood noemde ze Watts nog "het beste wat haar ooit overkomen was". Op elke foto met hem stráálde ze.

"Voor mij was Watts liefdevol en genereus, maar ook heel onzeker. Blijkbaar ken je iemand nooit echt ten gronde. Psychopaten kunnen makkelijk twee verschillende levens leiden. Ik hoop dat hij voor de rest van zijn leven opgesloten wordt."