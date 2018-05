Verrassende ontmoeting: Kim Jong-un en Zuid-Koraanse president knuffelen elkaar bij tweede afspraak FT

26 mei 2018

13u41

Bron: Belga 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in voor de tweede keer ontmoet aan de grens tussen beide landen. Die afspraak is verrassend.

Nadat beide Koreaanse leiders elkaar in april voor het eerst hadden gesproken en samen de grens hadden overgestoken, zagen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar vandaag opnieuw in de grensplaats Panmunjon, in de gedemilitairiseerde zone tussen beide landen. De ontmoeting duurde twee uur, zo werd bevestigd.



Volgens de Britse openbare omroep BBC hadden ze het onder meer over de top tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump. Die is oorspronkelijk gepland op 12 juni in Singapore, maar werd donderdag door de bewoner van het Witte Huis afgeblazen. Een dag later opperde Trump dat de ontmoeting mogelijk toch kan doorgaan. Ook wisselden beide leiders "openhartig van gedachten over de eerder gemaakte afspraken". Moon zal het resultaat van de ontmoeting later vandaag nog bekendmaken.

In april kwamen de twee leiders overeen een reeks gemeenschappelijke doeleinden na te streven, waaronder een kernwapenvrij Koreaans schiereiland en het officieel beëindigen van de oorlog tussen beide Korea's. Technisch gezien zijn beide landen nog in staat van oorlog.