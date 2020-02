Verplicht binnenblijven door coronavirus zet Chinese sporters aan tot marathon in eigen woonkamer KVE

12 februari 2020

16u11

Bron: The Guardian, Die Welt 0 In China zijn al meer dan 44.000 mensen besmet met het coronavirus. Om de uitbraak in te dammen gelden in bepaalde regio’s strenge quarantainemaatregelen. Sporters die enigszins fit willen blijven, moeten dus creatief uit de hoek komen. Tientallen kilometers afmalen in je woonkamer lijkt ondoenbaar, maar de Chinese amateurmarathonloper Pan Shancu speelde het klaar. En anderen deden het hem na.

Hangzhou, de hoofdstad van de dichtbevolkte provincie Zhejiang aan de Oost-Chinese Zee, werd op 5 februari onder quarantaine geplaatst. Aangezien Pan Shancu zijn appartement niet mag verlaten, moest hij met een inventieve oplossing voor de dag komen om zijn trainingen af te werken.

Hij plaatste twee massagetafels in zijn woonkamer en begon rondjes te lopen. Na 4 uur en 48 minuten volhouden had hij 6.250 rondjes van 8 meter afgelegd. Dat komt neer op een afstand van 50 kilometer, en dus ruim meer dan een marathon.

Het bewijs van zijn krachttoer postte Pan Shancu vorige week op de Chinese microblogsite Weibo. En de man kreeg snel navolging. Op sociale media verschenen filmpjes van Chinezen die binnenskamers al even indrukwekkende sportprestaties neerzetten.

In de stad Hangzhou hebben tot nu toe 159 mensen het coronavirus opgelopen. In de provincie Zhejiang zijn er in totaal 1.131 besmettingen. In heel China zijn er al meer dan 1.100 dodelijke slachtoffers gevallen.

De atletiekfederatie ‘World Athletics’ besloot in januari al om het WK indoor atletiek - dat normaal in maart in de Chinese stad Nanjing moest doorgaan - met een jaar uit te stellen wegens de corona-uitbraak.