Verpleger opgepakt nadat zwaar gehandicapte vrouw in instelling beviel van zijn kind kv

23 januari 2019

17u29

Bron: ABC15, USA Today 0 In Phoenix is een verpleger gearresteerd die verdacht wordt van de verkrachting van een patiënte in de instelling waar hij werkte. De vrouw, die ernstig gehandicapt is, beviel vorige maand van een jongetje. Aanvankelijk werd bericht dat de vrouw een comapatiënte is, maar dat klopt niet, zo blijkt uit een mededeling van de familie. De opgepakte verpleegkundige is de vermoedelijke vader van het kind.

De verdachte is de 36-jarige Nathan Sutherland die instond voor de zorg van de vrouw. Een DNA-analyse toonde gisteren aan dat hij de vader van het kind is. De man werd meteen aangehouden en zit momenteel in de cel. De politie onderzoekt nu of Sutherland, die al sinds 2011 in de instelling werkt, ook andere patiënten misbruikte.

“Vanaf het ogenblik dat we op de hoogte waren van dit misdrijf, hebben we zeven dagen op zeven non-stop gewerkt om de zaak op te lossen”, zei Jeri Williams, politiecommissaris van Phoenix, vandaag tijdens een persconferentie.

Niet alert

Op 29 december beviel de 29-jarige patiënte in verpleeginstelling Hacienda Healthcare van een gezonde jongen. Medewerkers van het centrum vertelden aan de hulpdiensten dat ze niet eens wisten dat ze zwanger was. De vrouw verbleef al 26 jaar in de instelling. Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat ze “niet alert” is en “maximale zorg” nodig heeft.

Amerikaanse media berichtten aanvankelijk dat de vrouw een comapatiënte is, maar dat is niet het geval, zo deelde de advocaat van haar familie gisteren mee. De vrouw kampt wel met “ernstige verstandelijke beperkingen” sinds ze als kind zware epileptische aanvallen kreeg. Ze kan bepaalde lichaamsdelen en haar gelaat bewegen en reageren op geluiden.

Ontslag

Terwijl de politiediensten op zoek gingen naar de verkrachter, nam de directeur van het centrum ontslag. Twee artsen die verantwoordelijk waren voor de verzorging van de vrouw zijn ondertussen ook niet meer verbonden aan de verpleeginstelling.

Hacienda HealthCare is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met verstandelijke handicaps. Uit gegevens van de staat blijkt dat sommige patiënten al decennia in het tehuis verblijven.

De zaak zorgde voor veel beroering bij de familie, de zorginstelling en in Amerikaanse media. Familie van de patiënte ontfermt zich over de zuigeling, melden lokale media.