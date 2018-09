Verpleger injecteert opzettelijk lucht in aders van patiënten: 1 dode, 2 personen in vegetatieve toestand Arne Adriaenssens

01 september 2018

20u15

Bron: Daily Mail In Texaanse stad Tyler is een voormalige verpleger aangeklaagd voor 'capital murder' (moord in de hoogste graad) nadat hij lucht injecteerde bij zeker 7 patiënten. 1 daarvan overleefde het niet, 2 anderen bleven in een vegetatieve staat achter. De man werd in juni al aangeklaagd voor 1 moord en twee slagen en verwondingen, maar die aanklacht werd nu uitgebreid.

In de Amerikaanse staat Texas werd de verpleger William George Davis (34) aangeklaagd voor moord in de hoogste graad. Hij werkte op de dienst cardiologie van het Christus Mother Frances Louis and Peaches Owen Heart Hospital in Tyler. Daar zou hij bij minstens zeven patiënten via het infuus lucht in de aders hebben geïnjecteerd met telkens een beroerte tot gevolg.

Zijn eerste slachtoffer maakte hij in juni 2016. Terwijl een 61-jarige man aan het herstellen was van een geslaagde hartoperatie, glipte Davis in zijn kamer binnen om zijn schade toe te brengen. De man was geen patiënt van Davis, maar als verpleger in het ziekenhuis had Davis wel toegang tot zijn kamer. Als de man enkele minuten later een beroerte krijgt, staat het ziekenhuis voor een raadsel.

Een kleine maand later gebeurt exact hetzelfde bij een 58-jarige man op dezelfde afdeling. Beide mannen overleven het voorval, maar het ziekenhuis weet niet wat de oorzaak was.

Breindood en vegetatief

Op 2 augustus loopt het echter uit de hand. Terwijl de 47-jarige meneer Greenaway revalideert van de bypass-operatie die hij twee dagen eerder onderging, neemt zijn verpleegster even een pauze. Ze schakelt Davis in om op de patiënt te letten. Iets waar hij meteen op ingaat.

Als de vrouw enkele minuten later terugkeert, heeft de man een beroerte gekregen. Ondanks de inspanningen van haar en de rest van het personeel wordt de man breindood verklaard. Vier dagen later overlijdt hij.

Van oktober 2017 tot januari dit jaar zouden nog vier gelijkaardige slachtoffers volgen. Allemaal overleven ze het voorval, maar twee van hen zullen zich voor de rest van hun leven in een vegetatieve staat bevinden.

Doodstraf

In juni dit jaar legt de politie uiteindelijk de link tussen Davis en de incidenten. Hij was het enige personeelslid dat telkens aanwezig was als het noodlot toesloeg en ook op de bewakingsbeelden blijkt hij steeds in de buurt van de patiënten te zijn wanneer deze een beroerte krijgen.

Ze klagen hem aan voor de moord op één patiënt en een poging tot moord op twee anderen. Van de overige vier incidenten zijn ze op dat moment nog niet op de hoogte.

Na verder onderzoek leggen ze eind augustus ook de link met de vier andere slachtoffers. Waar hij initieel aangeklaagd werd voor één moord en twee moordpogingen wordt zijn aanklacht nu opgetrokken naar ‘capital murder’ (moord in de hoogste graad). Iets wat in de staat Texas kan leiden tot de doodstraf.

De politie blijft de zaak verder onderzoeken en sluit niet uit dat er nog andere slachtoffers boven water komen. Het ziekenhuis zelf zegt volledig mee te werken met het onderzoek van de politie. Wat Davis dreef tot deze daden is nog onduidelijk