Verpleger getuigt: "Het moeilijkste is het besef dat ons gezicht het laatste gezicht is dat patiënten zien voor ze sterven en dat we ze niet konden redden"

25 maart 2020

15u54

Bron: Cadenaser 5 Het coronavirus slaat ongemeen hard toe in Spanje. De dodentol en het aantal besmettingen blijven fors oplopen. Voor het verplegend personeel zijn het erg zware tijden. Coronapatiënten die sterven, hebben hun gezicht als laatste gezien.

Alex Huertas werkt in het Príncipe de Asturias hospitaal Alcalá de Henares in de regio Madrid, zowat het epicentrum van de corona-uitbraak in Spanje. “Ons ziekenhuis staat nu bijna helemaal in het teken van de strijd tegen covid-19", zegt de 22-jarige verpleger.

Hij heeft amper tien seconden pauze gepakt om snel een glas water te drinken tijdens zijn lange shift in het hospitaal. Samen met drie collega’s werkt hij continu over om voor de coronapatiënten te zorgen. “Mensen zijn bang. We hebben een tekort aan personeel, mondmaskers en ander beschermingsmateriaal.”



De jongeman die nog maar negen maanden geleden is afgestudeerd, vertelt dat het vandaag - net zoals gisteren en eergisteren - een erg zware shift is geweest. “De situatie grenst aan het onmenselijke.”

“Tranen in de ogen”

Hij heeft de energie van een twintiger, maar geeft toe dat de situatie zijn tol eist, zowel fysiek als emotioneel. “Ik zie veel mentale vermoeidheid bij mijn collega’s. Ze vertrekken na hun shift telkens met tranen in de ogen. We voelen boosheid, hulpeloosheid, wanhoop. Dit is zwaar voor iedereen.”

Ik krijg er kippenvel van. Dit wens je niemand toe Alex Huertas

Het ergste, ongetwijfeld, zijn de levens die verloren gaan in een situatie van isolement omdat besmette patiënten geen contact meer kunnen hebben met hun dierbaren. “Je ziet ze alleen sterven. Het is heel moeilijk om naar huis te gaan en te beseffen dat het laatste gezicht dat ze hebben gezien voordat ze stierven het jouwe was, en niet dat van hun kinderen of kleinkinderen. En dat je ze bovendien niet kon redden.”

“Ik krijg er kippenvel van. Dit wens je niemand toe”, besluit de jonge verpleger.

De totale dodentol staat nu op 3.434 overlijdens in Spanje. Het totaal aantal besmettingen is toegenomen tot 47.610. Vooral de regio rond Madrid is zwaar getroffen. Enkel Italië telt tot op heden meer doden door het coronavirus, meer dan 6.800. Meer dan 5.300 Spaanse patiënten zijn genezen verklaard.

