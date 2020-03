Verpleger (48) bezwijkt aan coronavirus in ziekenhuis New York waar medewerkers vuilniszakken moeten dragen als bescherming KVE

26 maart 2020

11u45

Bron: New York Post, Daily Mail 180 Kious Kelly (48) heeft zich elke dag uit de naad gewerkt in een ziekenhuis in Manhattan om zo veel mogelijk coronapatiënten te redden. Maar wegens grote tekorten aan beschermingsmateriaal moet het medisch personeel zich behelpen met vuilniszakken. Deze uiterst schrijnende toestand is Kelly uiteindelijk fataal geworden. De verpleger raakte zelf besmet met het coronavirus en overleed dinsdagavond (lokale tijd).

In New York slaat het coronavirus ongemeen hard toe en de ziekenhuizen kampen met grote tekorten aan beschermingsmateriaal zoals mondmaskers en schorten. Hoe erg het werkelijk gesteld is, blijkt uit de lijdensweg van het medisch personeel in het Mount Sinai West hospitaal in Manhattan.

Drie verpleegsters van het ziekenhuis plaatsten maandag een schokkende foto op Facebook waarop te zien is hoe ze vuilniszakken dragen als geïmproviseerde beschermende schorten. “Geen schorten meer in het hele ziekenhuis”, schreven ze. “Geen maskers meer en daarom hergebruiken we degenen die we hebben steeds opnieuw. Verplegers moeten het allemaal zelf uitzoeken tijdens de coronacrisis.”

Vorige week werd verpleger Kious Kelly ziek. Hij testte positief op het coronavirus. Zijn toestand ging snel achteruit en hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis waar hij zelf werkte. Dinsdagavond (lokale tijd) overleed hij.

Het hospitaal heeft zijn dood op het geweten Anonieme verpleegster

De man had een zware vorm van astma, maar was voor de rest gezond. Volgens zijn collega’s is zijn dood te wijten aan het gebrek aan beschermingsmateriaal. “Dit heeft Kious Kelly niet verdiend”, zei een verpleegster. “Het hospitaal is hier verantwoordelijk voor. Het hospitaal heeft zijn dood op het geweten.” Minstens vier andere medewerkers die samenwerkten met Kelly hebben positief getest. Een verpleegster getuigt in de New York Post dat het ziekenhuis al een jaar lang met tekorten aan medisch materiaal kampte en dat het tijdens de corona-epidemie nog veel erger geworden is. “Er werd ons gezegd dat we al ons materiaal moeten hergebruiken”, vertelde ze. “Ze zeiden ons dat we er van elk eentje kregen en dat we het daar moesten mee doen tot de crisis voorbij zou zijn.”

We hebben nu een held verloren: een medelevende collega, vriend en onzelfzuchtige verpleger Woordvoerder ziekenhuis Manhattan

Een woordvoerder van het ziekenhuis ontkende dat er sprake was van tekorten en dat het personeel onvoldoende beschermd zou zijn. “We zijn diep bedroefd door het overlijden van een geliefd lid van ons verplegend personeel”, luidde het. “De veiligheid van onze medewerkers en patiënten is nog nooit zo belangrijk geweest en we nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om iedereen te beschermen. We hebben nu een held verloren: een medelevende collega, vriend en onzelfzuchtige verpleger.”

Status VS

De staat New York, nu het Amerikaanse epicentrum van de uitbraak, heeft al minstens 30.800 bevestigde gevallen, waarvan bijna 18.000 alleen al in New York City. Het dodental in de hele staat is opgelopen tot bijna 300.

In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 68.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Ook zijn er 1.031 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit.

Lees ook:

Waarom Amerika het nieuwe corona-epicentrum kan worden (+)

In VS pakt iedere staat coronavirus anders aan: Californië gaat in lockdown terwijl Florida nog feestjes bouwt (+)