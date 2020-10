Verpleger (38) krijgt levenslang voor moord op drie patiënten in Duitsland HAA

06 oktober 2020

16u11

Bron: ANP, DPA 0 Een Poolse verpleegkundige is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor de moord op drie oudere patiënten. In de rechtbank in München bood de 38-jarige Pool zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan voor zijn "zeer wrede" daden. Hij wilde verder geen getuigenis afleggen.

De man, zelf een diabetespatiënt, injecteerde de slachtoffers met insuline terwijl ze helemaal geen suikerziekte hadden. De zaak ging in maart 2018 aan het rollen, toen de Duitse politie bekendmaakte dat de man naast een 87-jarige man mogelijk nog meer slachtoffers had gemaakt. In het huis van de verpleger vond de politie twee bankkaarten met pincodes van het slachtoffer.

De kans dat de man na vijftien jaar vervroegd vrijkomt, zoals in Duitsland soms mogelijk is bij een levenslange celstraf, is volgens Duitse media in dit geval uitgesloten.