Verpleegsters die gezicht baby samendrukken ontslagen nadat video viraal gaat LB

16u52 2151 Een groep Saoedische verpleegsters die zichzelf lachend hadden gefilmd terwijl ze het gezicht van een pasgeboren baby samendrukten, is ontslagen nadat de video voor ophef had gezorgd.

De ouders van de baby, die met een ontsteking in het ziekenhuis was opgenomen, zagen hoe hun kind was behandeld nadat de video massaal was gedeeld op sociale media.

In de video is te zien hoe één van de verpleegsters de baby bij de hals en het voorhoofd vastneemt en het gezicht van de boreling samendrukt terwijl haar collega's staan te giechelen.

Drie medewerkers van de materniteit in de stad Taif werden al snel geïdentificeerd en opgespoord. "We gingen op zoek naar de bron van de video en konden de verpleegsters identificeren", aldus Abdulhadi al-Rabie, woordvoerder van de kliniek.

De drie verpleegsters, die niet worden genoemd, werden onmiddellijk ontslagen. Hun medische licenties werden bovendien ingetrokken, waardoor ze ook niet meer in andere ziekenhuizen aan de slag kunnen.

De vader van de baby verklaarde aan Saoedische media dat zijn kind tien dagen in het ziekenhuis lag voor de behandeling van een ontsteking aan de urinewegen en dat hij geschokt was toen hij de video zag.

rv