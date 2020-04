Verpleegster verbolgen omdat ze voortdurend te horen krijgt dat ze moet “stoppen met klagen”, want “het is nu eenmaal haar job” KVDS

02 april 2020

17u01 0 Een Canadese verpleegster heeft op het sociale netwerk Imgur wat meer begrip gevraagd voor het werk dat ze samen met ontelbare andere zorgverleners doet in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Want dat blijkt er niet altijd te zijn. “Het moet me van het hart”, klinkt het. “Ik krijg voortdurend te horen dat ik moet stoppen met klagen ‘omdat dit nu eenmaal mijn job is’. Maar dat is niet zo. Wat we nu meemaken, is níét waarvoor we getekend hebben.”

En ze zegt meteen ook waarom. “We hebben er niet voor getekend om voor anderen te zorgen terwijl we onszelf niet genoeg kunnen beschermen. We hebben er niet voor getekend om een wanhopig familielid de toegang tot het ziekenhuis te weigeren omdat er striktere bezoekregels zijn, terwijl hij of zij huilt en smeekt om een doodzieke of stervende geliefde te mogen zien.”

Afzonderen

“We hebben er niet voor getekend om ons God weet hoelang van iedereen te moeten afzonderen, omdat we door ons werk in de frontlinie drager van het virus kunnen zijn en iemand die we graag zien kunnen besmetten. We hebben er niet voor getekend om onze ouders, grootouders, broers en zussen, onze geliefde, onze vrienden en zelfs onze kinderen niet te kunnen zien en knuffelen na een lange en stresserende dag, waarin we allemaal onbekenden proberen te redden.”



“We hebben er niet voor getekend om onze collega’s naar huis te sturen omdat ze een loopneus hebben door hun allergie, maar geen risico mogen nemen omdat het nu eenmaal ook een symptoom is van het coronavirus. Ook als ze zelf willen werken en helpen. We hebben er niet voor getekend om te moeten beslissen wiens leven ‘belangrijker’ is dan dat van een ander op basis van leeftijd, omdat er niet voldoende materiaal voor handen is om iedereen te behandelen.”



“We hebben er niet voor getekend”, gaat ze verder. “Maar we doen het toch. We doen het met trots, met mededogen, met medeleven en op een professionele manier. We doen het met informatie over het virus die elk uur verandert. We doen het zonder te weten hoe onze job, de richtlijnen en onze persoonlijke beschermingsmiddelen er de komende tijd zullen uitzien. We doen het terwijl we gewoon weten en voelen dat dit nog maar de stilte voor de storm is. We doen dit terwijl er met ons gelachen wordt, naar ons geroepen wordt en we respectloos behandeld worden.”

“We zijn bang. We zijn moe. We zijn angstig. We zijn triest. We zijn kwetsbaar. We zijn eenzaam. Maar we doen het. Zo goed als we kunnen. We doen het. Maar we hebben hier niet voor getekend. Sorry voor de selfie en dat ik zo tekeer ga. Bedankt om eens te luisteren. Hou jullie goed.”

Steunbetuigingen

De post van de verpleegster werd onthaald op een stortvloed aan steunbetuigingen. Bijna 200.000 mensen lazen haar bericht in nog geen 20 uur tijd en er kwamen bijna 1.000 reacties. “Ik kan niet veel meer zeggen dan ‘dank je’. Dank je voor alle opofferingen. Ga alsjeblieft door. Jullie zijn de helden die we nu echt nodig hebben”, klinkt het onder meer.

Anderen zijn genuanceerder. “Het is niet waar wat je zegt”, reageert iemand. “Je hebt hier wel degelijk voor getekend. Je had gewoon niet verwacht dat het ooit zo zwaar zou zijn. Los daarvan doe je iets geweldigs. Doe zo voort.”

Canada telde woensdag bijna 10.000 bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus. Er vielen al 112 doden te betreuren. In totaal werd al een kwart miljoen tests uitgevoerd.

