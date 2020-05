Verpleegster uit zwaar getroffen rusthuis in Canada moet symptomen faken om zelf coronatest te krijgen en blijkt positief Joeri Vlemings

12 mei 2020

15u37

Bron: CBC 0 Kristy-Lyn Kemp, een verpleegster uit een zwaar door corona getroffen zorginstelling in Montréal in het Canadese Québec, vroeg zondag om zelf getest te worden op het virus, maar werd wandelen gestuurd. Ze belde daarna terug, in het Frans om niet herkend te worden, en verzon symptomen om toch een test te krijgen. Ze bleek positief.

Kemp had om de test verzocht omdat ze in een zorginstelling had gewerkt waar Covid-19 was uitgebroken en bang was dat ze op haar nieuwe job in een ander verzorgingstehuis zelf voor een besmettingsgolf zou kunnen zorgen. Bovendien woont haar moeder ook bij haar in. Toch bleek dat allemaal niet voldoende om effectief getest te worden op het coronavirus, ongetwijfeld omdat ze geen symptomen had.

Maar de bejaardenhelpster bleef niet bij de pakken zitten en belde terug. Ditmaal loog ze. In haar Canadees Frans - zodat ze niet ontmaskerd werd als de eerste beller - zei ze dat ze moest hoesten en koorts had. Zo kreeg ze dan toch haar afspraak voor een test. Binnen de 24 uur werd haar angst bevestigd: ze was positief. “Ik moest bijna braken toen ik het vernam. Had ik het virus op mijn nieuwe werk binnengebracht, dan zou ik daar kapot van geweest zijn”, zei ze.



In het rusthuis waar ze tot vorige maand had gewerkt, stierven er 33 bewoners aan Covid-19. Er loopt een onderzoek naar die instelling.

Kristy-Lyn Kemp zit in quarantaine en moet nu wachten tot ze twee keer na elkaar negatief test alvorens ze weer aan de slag mag als zorgkundige.

