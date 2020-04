Verpleegster toont in filmpje hoe snel ziektekiemen zich kunnen verspreiden, zélfs als je handschoenen draagt SVM

07 april 2020

16u40

Bron: CNN 66 Handschoenen dragen tegen het coronavirus? Dat geeft vooral een vals gevoel van veiligheid, vindt Molly Lixey. Om haar stelling te bewijzen, maakte de voormalige spoedverpleegkundige uit Saginaw (Michigan) een filmpje waarin ze het principe van kruisbesmetting uitlegt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met een potje verf maakt Lixey duidelijk hoe makkelijk ziektekiemen zich kunnen verspreiden in een supermarkt. Eerst neemt ze de verpakking van het toiletpapier vast, de zogezegde haard van de besmetting. Vervolgens stuurt ze een sms, beantwoordt ze de telefoon van haar moeder en wrijft ze nog even aan haar neus. Resultaat? Haar gezicht zit onder de verfvlekken.

“Handschoenen of niet, je moet je handen blijven wassen als je iets aangeraakt hebt”, luidt de klaar en duidelijke boodschap. “Als verpleegster ben ik hierin getraind, maar de buitenwereld zou wel eens een vals gevoel van veiligheid kunnen krijgen. De schrik is zodanig groot dat mensen alles zullen doen om zichzelf te beschermen, maar dan moet het wel op de juiste manier gebeuren.”

Lixey geeft momenteel infuustherapie in een dokterspraktijk. Als de coronanood in haar staat echter te hoog zou worden, is ze weer bereid om in een ziekenhuis aan de slag te gaan.

Lees ook: Hoe wil de expertengroep ons uit lockdown halen? Voorzitter Erika Vlieghe legt uit: “We hebben een goed plan B nodig” (+)

Meer over Molly Lixey