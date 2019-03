Verpleegster speelt samen met vriend scène van film na en schiet hem per ongeluk dood ADN

12 maart 2019

11u21

Bron: ABC News 0 Een Amerikaanse verpleegster uit Missouri heeft vorige week per ongeluk haar vriend doodgeschoten in hun huis in Fulton. Het gevolg van een dronken idioot toneeltje met een geladen wapen, zo verklaarde de vrouw aan de politie.

Kalesha Peterson (37) belde donderdagavond rond half 11 het noodnummer. Ze verklaarde dat ze net haar partner David Dalton (36) per ongeluk had neergeschoten. De twee waren een wapenscène aan het naspelen uit de film die ze aan het bekijken waren, toen het misging. De vrouw schoot recht in het hoofd van haar partner.

Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze Dalton op de grond in de slaapkamer aan. Ambulanciers konden enkel nog de dood van de man vaststellen.



Het koppel had die avond blijkbaar heel wat wiskey genuttigd, de vrouw had ook medicatie genomen. De politie wil niet zeggen naar welke film het paar aan het kijken was. Peterson werd in de boeien geslagen en zit nu achter tralies op beschuldiging van doodslag. “Drinken en spelen met geladen wapens is niet bepaald slim”, reageert politiechef Bill Ladwig.