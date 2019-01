Verpleegster schrijft emotionele brief na dood van Camilla (9) op Italiaanse skipiste: “Ik zal de schreeuw van je vader nooit vergeten” Karen Van Eyken

05 januari 2019

16u56

Bron: La Repubblica, Il Mattina, Corriere della Sera, Romatoday.it 1 Omdat Camilla Compagnucci zo goed gewerkt had op school, mocht ze met haar vader mee gaan skiën. Maar afgelopen woensdag op de piste van Sauze d’Oulx op 80 km van Turijn, ging het mis. Camilla verloor de controle over haar ski’s, viel en crashte tegen een houten scherm. Papa Francesco probeerde haar nog te reanimeren, maar zijn dochter overleed. Het drama heeft Italië geschokt. Een verpleegster die Francesco in die cruciale momenten bijstond, heeft nu een emotionele brief geschreven. “Ik wilde dat alles anders was gegaan, maar jij treft geen schuld.”

De brief werd vandaag gepubliceerd in de Turijnse editie van La Repubblica. “Ik ben de verpleegster die de vader van dat arme meisje heeft bijgestaan via de telefoon gedurende de eerste momenten na het ongeval totdat de reddingswerkers ter plaatse waren”, zo begint de brief.

“Ik wilde dat alles anders was gegaan, ik zal nooit de woorden van de heroïsche vader vergeten. Zijn geschreeuw ging door merg en been. ‘Maar het is mijn baby’, riep hij telkens weer.”

“Dit zal een diep litteken nalaten. Maar jij Francesco bent een echte held. Je zal wellicht amper rust vinden, maar je hebt alles gedaan wat je kon. Je hebt mijn instructies op de best mogelijke manier opgevolgd. Jij was mijn ogen en handen op de piste - en ik zal zo goed als ik kan een beetje jouw hart zijn en ik zal mee jouw pijn helpen te dragen. Geef jezelf alstublieft niet de schuld.”

“Ik huil terwijl ik dit schrijf - zonder de kracht te hebben om mijn woorden te herlezen - maar ik hoop dat jij deze woorden wel kan lezen”, schrijft de verpleegster. “Vaarwel Camilla. Je was jong, te jong om deze wereld zonder je glimlach te verlaten”, zo eindigt ze de brief.

Nadat Camilla de eerste zorgen had gekregen op de piste, werd ze met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Turijn. Kort na aankomst overleed ze. Haar hart was gestopt met kloppen, voor altijd.

De procureur heeft een autopsie bevolen om na te gaan of het meisje stierf door de val zelf (ze rolde vijftig meter ver) of door de botsing met het windscherm.

Onderzoek

Familie en kennissen vragen zich af waarom die windschermen daar stonden. Te meer omdat een jaar geleden een gelijkaardig dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden op dezelfde piste, niet zo ver van de plek waar Camilla kwam te overlijden.

De 31-jarige ingenieur Giovanni Bonavenutura stierf op 20 januari 2017 nadat hij tegen een windscherm was gebotst. De twee dossiers zullen worden samengevoegd tot één onderzoek.

De politie heeft ondertussen vier verdachten in het vizier die mogelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de dood van het kind. Het gaat om managers, voormalige managers en technici van de beheersmaatschappij van de pistes in de regio.