Verpleegster plots aan de andere kant: Chantal (22) ontdekt hersentumor bij zichzelf door poster op het werk

02 januari 2019

11u26

Bron: The Sun 0 Chantal Smits (22) verzorgde als verpleegster patiënten met een hersentumor. Maar plots stond ook zij aan hun kant: door een waarschuwingsposter op het werk ontdekte de jonge Britse een hersentumor bij zichzelf.

Als eerstejaarsstudent verpleegster voelde ze eigenlijk in 2014 al de eerste symptomen, zoals hoofdpijn en vermoeidheid. “Ik voelde mij de hele tijd moe en viel om 20 uur in slaap, van zo gauw mijn dagtaak erop zat”, zegt ze aan The Sun. “Maar ik dacht dat het lag aan mijn 40 uren-werkweek en aan mijn schrijfhobby het hele weekend. Verpleegsters zijn sowieso de helft van de tijd murw, het risico van het vak.” Smits nam gewoon wat pijnstillers en dat was dat. Ze ging niet naar de dokter.

Vier jaar later werkte ze als verpleegkundige op de neurologische afdeling van het St. George’s Hospital in Londen. Ze assisteerde dagelijks chirurgen die hersentumoren verwijderden bij patiënten. De hoofdpijn was toegenomen. Ze slikte bijna elke dag vier ibuprofen- en vier paracetamoltabletten. Nog altijd vond ze de situatie niet alarmerend.

“Op een dag voelde ik op de bus naar huis een raar gevoel”, zegt ze in The Sun. “Alsof er regen druppelde van een kant van mijn gezicht.” Smits vergeleek zichzelf met de patiënten die ze dagelijks zag en relativeerde haar eigen toestand. Pas in februari vorig jaar gingen er een belletje rinkelen toen ze op een poster in het ziekenhuis de symptomen van hersentumoren bij jonge mensen en kinderen aflas. Hoofdpijn, permanente vermoeidheid, tijdelijke gezichtsstoornissen, dat had ze allemaal. Toen stapte ze toch maar naar haar huisarts.

Ze onderging tests en een MRI-scan, maar ze maakte zich niet echt zorgen over de resultaten. Tot de brief ervan in haar bus viel. De verpleegster bleek zelf een grote tumor op de hersenstam te hebben. De paniek sloeg toe.

Chirurgen konden het gezwel niet weghalen en ook een biopsie was niet mogelijk. Smits weet dus niet of de tumor al dan niet kwaadaardig is. Het goede nieuws is dat hij stabiel blijft en voorlopig niet groeit. Als dat toch weer zou gebeuren, moet Smits mogelijk chemotherapie en bestralingen krijgen. Op dit moment kan ze niet anders dan afwachten, medicatie nemen en om de drie maanden onder de scan gaan. Dat is telkens “ondraaglijk” om het verslag daarvan te vernemen.

Smits eet zo gezond mogelijk, doet aan mindfulness en yoga, en krijgt intraveneuze vitaminetherapie en injecties om haar immuniteit te stimuleren. Ze is sinds haar diagnose ook gewoon blijven doorwerken. “Verpleegster zijn is mijn roeping in het leven. Dat ik nu zelf een hersentumor heb, net zoals vele patiënten met wie ik werk, maakt van mij een ervaringsdeskundige. Ik kan nu oprecht met ze meeleven.”

Chantal Smits komt met haar verhaal naar buiten om een bewustmakingscampagne te steunen die anderen wil aansporen om de eerste mogelijke symptomen niet te negeren en een arts te raadplegen.