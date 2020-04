Verpleegster overdonderd nadat Boris Johnson haar persoonlijk bedankt: “Ik dacht dat het een grap was” Redactie

23 april 2020

11u58

Bron: AP 0

Een tijd geleden werd de Britse premier Boris Johnson opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Hij verbleef enkele dagen op intensieve zorgen, maar is er nu alweer bovenop. De Britse premier bedankte het ziekenhuispersoneel dat voor hem zorgde. En twee verpleegsters in het bijzonder. Jenny McGee is een van die verpleegsters. Ze had eerst niet door dat de premier het over haar had. “Ik was bezig aan mijn dagelijkse routine voor de nachtshift toen ik plots een bericht kreeg.”

Eens ze het wist, kon ze haar oren niet geloven. “Ik dacht dat het een grap was, dat mijn vrienden me in de maling aan het nemen waren.” Nee hoor, geen grap. Een persoonlijke ‘dank je wel’ van de premier.