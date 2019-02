Verpleegster Julie (38) komt om bij verkeersongeval na schift die twaalf uur duurde KVE

26 februari 2019

23u03

Bron: Yorkshire Evening Standard 0 Een Britse verpleegster die naar huis reed na haar lange nachtdienst is mogelijk in slaap gevallen achter het stuur bij een crash die haar het leven kostte. Zo blijkt uit gerechtelijk onderzoek.

Het ongeval gebeurde bijna een jaar geleden, maar pas nu hebben speurders en getuigen in de rechtbank hun bevindingen kenbaar gemaakt die moeten helpen om de oorzaak van de schijnbaar onverklaarbare crash te achterhalen.

De 38-jarige Julie Marlow was op 12 maart 2018 om 19 uur ‘s avond beginnen werken in het ziekenhuis van Wakefield in Yorkshire. Haar shift stopte pas de volgende morgen om 7 uur. Na haar nachtdienst die twaalf uur had geduurd, stapte de verpleegster in haar wagen. Om 7u45 kwam haar auto onverklaarbaar op het andere rijvak terecht en botste met twee andere voertuigen.

De verpleegster werd in kritieke toestand met een helikopter afgevoerd naar het hospitaal waar ze om 17u30 kwam te overlijden. De bestuurders van de andere voertuigen overleefden de verschrikkelijke crash wel en getuigden dat ze maar niet begrepen waarom de wagen van de vrouw plots op hun rijvak was beland.

Uit gerechtelijk onderzoek dat deze week voor het eerst uit de doeken wordt gedaan, is gebleken dat de verpleegster mogelijk in slaap is gevallen terwijl ze achter het stuur zat.

“We zullen nooit met volledige zekerheid kunnen zeggen wat er is gebeurd”, zei agente Fiona Hoodless. “Maar op basis van de getuigenverklaringen en het feit dat ze net een lange nachtshift had geklopt, zou ik durven stellen dat ze in slaap is gevallen of door iets was afgeleid.”

“Het meest waarschijnlijke scenario is dat, na een lange nachtdienst, haar aandacht zozeer was verslapt dat haar voertuig ongewild op het andere rijvak terechtkwam en zo het ongeval veroorzaakte”, concludeerde lijkschouwer Jonathan Leach.

“Julie was niet alleen een fantastische moeder, maar ook een liefhebbende dochter, een fantastische tante en de beste zus en vriendin die je je maar kon wensen. Ze wordt elke minuut van de dag gemist en zal voor altijd in onze harten blijven”, besloot haar mama Kathleen Miskell.