Verpleegster ‘Jenny from New Zealand’ vloog speciaal terug naar Engeland voor strijd tegen corona: “Ik behandelde Johnson zoals elke andere patiënt” LH

24 april 2020

10u43

Bron: The Guardian, TVNZ 0 Meer dan twee weken geleden werd de Britse premier Boris Johnson opgenomen in het ziekenhuis met ernstige coronaklachten. Hij verbleef zelfs drie dagen op intensieve zorgen, maar is er nu alweer bovenop. De Britse premier bedankte in een video het ziekenhuispersoneel dat voor hem zorgde. Sindsdien is de Nieuw-Zeelandse Jenny McGee een van die beroemde verpleegsters. McGee, die al tien jaar op intensieve zorgen werkt, vloog speciaal terug naar Engeland voor de verzorging van coronapatiënten.



McGee had eerst niet door dat de Britse premier het over haar had in de video. “Ik was bezig aan mijn dagelijkse routine voor de nachtshift toen ik plots een bericht kreeg.” Eens ze het wist, kon ze haar oren niet geloven. “Ik dacht dat het een grap was, dat mijn vrienden me in de maling aan het nemen waren.” Het was geen grap, de persoonlijke ‘dank je wel’ van de premier. Sindsdien is McGee wereldberoemd als ‘Jenny from New Zealand’.

Plicht

McGee was in februari nog op vakantie in haar thuisland Nieuw-Zeeland, maar nam voor de coronacrisis in Engeland uitbrak de beslissing om terug te keren naar haar werk in het St. Thomas-ziekenhuis in Londen, omdat het "haar plicht was” om mee te strijden tegen Covid-19, zo vertelt ze aan publieke omroep van Nieuw-Zeeland TVNZ.



Gedurende Johnsons verblijf op de afdeling intensieve zorgen bleef ze waken aan zijn bed. “We observeren, monitoren, begeleiden en geven voortdurend feedback aan de dokter, maar we hebben ook veel autonomie”, zegt ze over haar werk.

Geen speciale behandeling

McGee wou uit respect voor zijn privacy niet ingaan op de specifieke behandeling en de toestand van de premier, maar ze ontkende wel dat de Britse premier een speciale behandeling kreeg vanwege zijn status. “Absoluut niet. We nemen iedere patiënt die op de intensieve zorgen terechtkomt serieus. Het is telkens zeer eng voor hen, dus we nemen het niet licht op”, aldus McGee. “En hij moest absoluut op intensieve zorgen opgenomen worden.”

Mevrouw McGee vertelt ook nog dat het moeilijkste deel van haar shift vooral te maken had met de enorme media-aandacht voor de toestand van Johnson, maar dat de prioriteit van haar team het herstel van Johnson was. Toen hij aan de beterhand was, was Johnson geïnteresseerd in haar afkomst, aldus McGee nog. “We spraken veel over Nieuw-Zeeland”, zegt ze nog. “Ik heb hem verteld dat ik uit Invercargill (de meest zuidelijk gelegen stad van het land, red.) kom en hij was meteen geïnteresseerd.”

