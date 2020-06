Verpleegster die in frontlinie streed tegen corona ziet na negen weken eindelijk dochtertjes terug KVDS

04 juni 2020

18u12

Bron: Yahoo News 36 Een Britse verpleegster heeft hartverwarmende beelden gedeeld van het moment waarop ze haar dochtertjes terugzag, nadat ze negen weken lang in de frontlinie had gestreden tegen het nieuwe coronavirus. Al die tijd hadden de meisjes hun mama alleen via FaceTime gezien.



Alleenstaande moeder Suzanne Vaughan (43) wilde het risico niet nemen om haar meisjes Bella (9) en Hettie (7) te besmetten en besloot zich daarom van hen af te zonderen. De kinderen verbleven al die tijd bij hun tante Charlotte. Tot zondag.

Toen zagen ze elkaar na negen weken eindelijk in levende lijve terug en dat werd een emotioneel moment. Suzanne ging achter de zetel staan waarin haar dochters naar een laptop aan het kijken waren, tot de meisjes haar opmerkten en haar rond de nek vlogen.





Suzanne werkte tijdens de coronacrisis op de spoeddienst en in het operatiekwartier van een ziekenhuis in Norfolk, ten noordoosten van Londen. Ze draaide shiften van meer dan 50 uur in plaats van de normale 28 uur. Haar kinderen zag ze alleen via FaceTime, maar wel elke dag.

“Hen achterlaten was erg emotioneel”, vertelt ze. “Ik wist niet voor hoe lang het zou zijn. Ik had nooit gedacht dat het negen weken zou duren. Nu gaan we de verloren tijd inhalen.”

