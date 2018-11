Verpleegster (30) sterft na vlucht op weg naar meidenvakantie in Dubai, repatriëring kost familie 35.000 euro jv

08 november 2018

Bron: The Sun 0 Charlotte Carter, een dertigjarige verpleegster uit het Welshe Swansea, nam het vliegtuig vanuit Londen naar Dubai om samen met haar vriendinnen op meidenvakantie te gaan. Tijdens de vlucht werd ze ziek. Na haar aankomst in Dubai overleed ze. Haar familie moet nu 35.000 euro ophoesten om het lichaam van Carter te kunnen repatriëren.

Wat een superleuke vakantie met enkel de vriendinnen had moeten worden, is uitgedraaid in een drama. Tijdens de zeven uur durende vlucht dronken de dames volgens The Sun champagne. Maar Charlotte Carter werd onwel op het vliegtuig. Daarna kreeg ze in Dubai een hartaanval in de taxi die haar naar het vijfsterrenhotel bracht.

Haar vriendinnen moesten lijdzaam toekijken hoe Charlotte in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd werd. Artsen reanimeerden haar nog meermaals, maar uiteindelijk begaf het hart van de verpleegster, die geesteszieke patiënten verzorgde, het definitief.

Bovenop het verdriet van het verlies staan de nabestaanden nu ook nog eens voor de enorme kosten van de repatriëring, de medische zorgen en de begrafenis. Alleen al het laten terugvliegen van Carters lichaam naar Wales zou zo’n 35.000 euro kosten. Carter had op voorhand geen reisverzekering afgesloten en dus kan er geen cent gerecupereerd worden. Vrienden van Carter hebben daarom een online geldinzamelactie opgezet.