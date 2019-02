Veroordeling van ‘ivoorkoningin’ tot 15 jaar cel is grote overwinning in strijd tegen de stroperij KVE

21 februari 2019

11u55

Bron: ips 6 De Chinese zakenvrouw Yang Fenglan is in Tanzania veroordeeld tot vijftien jaar cel vanwege haar rol in de ivoorsmokkel. De veroordeling van de zogenaamde ‘ivoorkoningin’ is een overwinning in de strijd tegen de stroperij.

De 69-jarige Fenglan werd door de rechter in Dar Es Salaam schuldig bevonden aan de smokkel van 860 slagtanden tussen 2000 en 2014. De smokkel had een totale waarde van bijna zes miljoen euro. De rechtbank in Dar es Salaam acht het bovendien bewezen dat Fenglan aan het hoofd stond van een criminele organisatie.

De straffen zijn dan ook niet min: Fenglan moet voor vijftien jaar de cel in. Ze wordt ook veroordeeld tot een boete van (omgerekend) 5 miljoen euro.

Overwinning

Voor milieuorganisaties is de veroordeling een grote overwinning, ook symbolisch. Tot nog toe werden in de strijd tegen de smokkel vooral stropers op het terrein gevat, maar zelden de top van de smokkelnetwerken. De veroordeling van Fenglan maakt duidelijk dat ook de toplui achter de schermen niet langer veilig zijn. Op het moment dat ze werd opgepakt in 2015 was de vrouw vicevoorzitter van de ‘China-Africa Business Council of Tanzania’.

“Het vonnis is een duidelijke waarschuwing: de illegale handel in ivoor is geen kleine zonde maar een ernstig misdrijf”, zegt Katharina Trump van het Wereldnatuurfonds. “Doorgaans worden enkel de kleine garnalen veroordeeld, maar dat is nu anders. We hopen dat dit een afschrikkend effect heeft.”