Veroordeling Lula ook in beroep bevestigd KVE

06 maart 2018

21u57

Bron: Belga 0 Het Supremo Tribunal Federal, het opperste gerechtshof van Brazilië, heeft een verzoek tot "habeas corpus" van oud-president Lula verworpen. De topman van de Arbeiderspartij (PT) dreigt nu over enkele weken in de cel te belanden.

Toch blijft hij de grote favoriet voor de presidentsverkiezingen van oktober. Huidig -onverkozen- president Michel Temer van de rechtse PMDB-partij kampt immers met een ontstellend gebrek aan populariteit (zijn populariteit draait rond de drie procent) en wist zelf de cel wegens corruptie enkel te ontwijken door verdachte politieke dekking van het lagerhuis.

De vijf magistraten van het STF verwierpen unaniem het verzoek van Lula.

Eind januari was de 72-jarige, socialistische politicus reeds door een rechtbank in Porto Alegre in beroep veroordeeld tot 12 jaar cel wegens corruptie, het ontvangen van een appartement in ruil voor politieke gunsten. De zaak, die door Lula vierkant wordt ontkend, draait rond het uitgebreide Petrobras-schandaal dat de hele Braziliaanse politiek op zijn kop heeft gezet. Lula heeft zijn vervolging steeds bestempeld als een politiek proces. Hij noemt zichzelf dan ook een "politiek gevangene".



Het rechtsbeginsel 'habeas corpus' houdt in dat gevangenneming slechts mag volgen op gerechtelijk bevel.

Meer over Lula

politiek