Veroordeelde seriemoordenaar Todd Kohlhepp: "Er zijn nog meer lijken" jv

11u24

Bron: Newsweek 0 AP Todd Kohlhepp zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op zeven mensen. Maar hij beweert dat er nog meer doden zijn, die nog niet ontdekt werden. Volgens Kohlhepp neemt de FBI zijn verklaringen niet au sérieux. De FBI zegt dat er nog een onderzoek loopt, maar wil verder geen details kwijt.

De 46-jarige seriemoordenaar Todd Kohlhepp, uit South Carolina, schreef eind november een brief van acht pagina's naar The Spartanburg Herald-Journal. "Voorlopig zie ik echt geen reden om aantallen en locaties te geven", staat daarin te lezen.

Ook aan Kala Brown, die hij had ontvoerd, zou Kohlhepp laten verstaan hebben dat hij een dertigtal doden op zijn geweten heeft. Brown (toen 30) werd vorig jaar na twee maanden op 3 november levend teruggevonden, vastgeketend bij haar hals als een hond in een metalen scheepscontainer op zijn erf. Kohlhepp had Browns partner, Charlie Carver (32), daar voor haar ogen doodgeschoten. Carvers lichaam werd samen met de lijken van een getrouwd koppel gevonden op Kohlhepps enorme landgoed van 40 hectare bij Woodruff. Johnny (29) en Meagan Coxie (26) had hij eind 2015 gedood.

In 2003 had hij ook al vier andere slachtoffers vermoord in een motorwinkel in Chesnee, een zaak die tot Kohlhepps bekentenis vorig jaar onopgelost was gebleven. In mei van dit jaar kreeg hij voor al die misdaden - waaronder ook verkrachting - zeven keer levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating.

Kohlhepp werkte zich op tot een succesvol makelaar. Die carrière had hij opgebouwd nadat hij in Arizona een celstraf van 14 jaar had uitgezeten voor de ontvoering en verkrachting van een veertienjarig meisje. Die vreselijke misdaad had hij gepleegd toen hij zelf vijftien was.

