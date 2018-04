Veroordeelde Nederlandse 'jihadrapper' wil wraak nemen en vermeldt ook België in dreigmail KVE

04 april 2018

17u53

Bron: Belga, AD, Telegraaf 0 De Nederlandse Syriëganger Marouane B. (23), ook bekend als de jihadrapper, moet als hij terugkeert naar zijn thuisland zes jaar de cel in voor deelname aan een terroristische organisatie. De rechtbank in Rotterdam heeft hem vandaag bij verstek veroordeeld. In een mail aan de krant De Telegraaf, dreigt Marouane met wraak. In het schrijven vermeldt hij ook ons land.



De jongeman uit Arnhem sloot zich eind 2013 aan bij Islamitische Staat (IS). Hij kreeg enige bekendheid toen hij vorig jaar vanuit Syrië onder de naam Maru-One een rapnummer maakte met als titel 'Ik kom ooit terug'. Als hij uitvoering geeft aan die tekst, moet hij van de rechter direct worden opgepakt. De rechtbank baseert zich op bezwarende getuigenissen, waaronder foto's die Marouane zelf op sociale media plaatste. Eind vorig jaar zette hij zijn eigen dood in scène.

Aanslagen

In een mail aan De Telegraaf klinkt het nu dat hij wraak wil nemen op Nederland en bij uitbreiding de Benelux. Hij roept op tot aanslagen op agenten, militairen en leden van het Koninklijk Huis en verwijst hierbij ook naar ons land. "Allahu Akbar! Als het mij lukt om levend en ongezien terug te komen, dan zullen de leeuwen van het kalifaat uit België en Nederland mij opvangen. Ik zal mij niet melden op het politiebureau, want zoals onze broeder Salah Abdeslam (aanslagpleger in Parijs, red.) eerder zei: wij erkennen enkel het gezag van Allah".

De jihadrapper verwijst ook naar de oproep van Abu Bakr, de oprichter van IS, om de jihad in eigen land te voeren. "Neem wraak namens de onschuldige burgers die zijn gedood door de coalitie, zodat er gerechtigheid plaatsvindt. Voer de jihad in de Benelux in door overvallen te plegen met de intentie een deel van het geld naar islamitische staat te sturen en door aanslagen te plegen op plaatsen waar agenten, militairen en leden van het Koninklijk Huis komen", citeert De Telegraaf uit zijn mail.