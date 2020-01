Veroordeelde moordenaar die terrorist op London Bridge tackelde: “Zonder die aangereikte slagtand was ik zelf gedood” Joeri Vlemings

07 januari 2020

14u22

Bron: The Guardian 3 De veroordeelde moordenaar die op 29 november meehielp om terrorist Usman Khan (28) op de London Bridge uit te schakelen heeft zich kenbaar gemaakt. Het gaat om de 43-jarige Steve Gallant. “Ik zag hem staan met twee grote messen in zijn hand. Ik twijfelde niet”, zegt hij.

Usman Khan sloeg toe op een evenement voor gedetineerden van het Britse ministerie van Justitie. Khan was in 2012 veroordeeld voor terrorisme en droeg een enkelband, maar hij had toestemming om aanwezig te zijn. Rond 14 uur begon hij plots andere bezoekers neer te steken met een mes.

Ook Steve Gallant was daar als gevangene. Hij kreeg levenslang voor moord op een voormalige brandweerman, Barrie Jackson, in 2005 na een ruzie bij een pub in Hull. “Ik hoorde geluid beneden en ging kijken”, vertelt hij aan persagentschap PA. We moesten eigenlijk in de vergaderruimte blijven, maar ik wist dat er iets gaande was en moest gaan helpen.”

“Toen ik naar beneden ging, zag ik gewonden. Het was duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was. Khan stond in de lobby met twee grote messen in zijn handen. Hij vormde duidelijk een gevaar voor iedereen. Dus ik twijfelde niet en met de slagtand van een narwal en met een stoel probeerde ik te verhinderen dat hij anderen zou kwetsen.”

Khan toonde een bommengordel aan de omstanders om hen af te schrikken. Die bleek achteraf fake. Gallant liep Khan samen met ambtenaar Darryn Frost, een Poolse chef-kok, Lukasz, en ex-gevangene John Crilly achterna tot op de London Bridge. “We hielden hem in bedwang tot de politie arriveerde”, zegt Gallant, die op Khan ging zitten zodat die niet kon ontsnappen. Toen de agenten er waren, moest Gallant zich verwijderen van Khan en schoot de politie de terrorist dood.

Het was Darryn Frost die een slagtand van een narwal - een arctische tandwalvis - van de muur in Fishmongers’ Hall had gerukt en die aan Gallant had gegeven, zodat die zich kon verdedigen tegen Khan. De slagtand brak echter doormidden en Gallant nam toen een stoel die hij naar Khan smeet. Frost kon een tweede slagtand van een narwal grijpen en die doorgeven aan Gallant. “Als hij dat niet had gedaan op dat cruciale moment, was ik mogelijk niet alleen gedood maar was de situatie misschien nog erger geweest”, aldus Gallant.

Gallant betuigde eer aan de twee dodelijke slachtoffers, Jack Merritt en Saskia Jones, beiden studenten aan de Cambridge University. Gallant kende Merritt die hem bij zijn re-integratie hielp. “Het kon Jack niets schelen wie je was, hij gaf alleen om jou zelf en je toekomst”, aldus Gallant. “Hij zag wie je kon worden en ging niet af op je verleden. Hij was een rolmodel en een vriend.”

Gallant uitte ook zijn spijt aan de familieleden van zijn slachtoffer, Barrie Jackson. “Ik kan dat leven nooit meer terugbrengen en kreeg terecht een zware straf voor mijn daden.” Toen hij de cel inging, kon Gallant amper lezen. Inmiddels schreef hij een toneelstuk, dat voorgelezen werd tijdens repetities in het Royal Court theatre in Londen. “Nadat ik mijn straf had aanvaard, zocht ik hulp en zwoer nooit nog geweld te gebruiken.”

Ten vroegste in 2022 zou Gallant vervroegd kunnen vrijkomen.

