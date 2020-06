Veroordeelde getuige van Jehova opnieuw vrij in Rusland JTO

24 juni 2020

15u37

Bron: Belga 0 Een Russische rechtbank heeft de Deense Jehova’s getuige Dennis Christensen, die vorig jaar tot zes jaar cel veroordeeld was in Rusland, vervroegd vrijgelaten. Dat meldt de omstreden religieuze beweging vandaag. Het Russische gerecht achtte Christensen destijds schuldig aan extremisme.

Jehova's getuigen zijn sinds 2017 verboden in Rusland. Een rechtbank in de West-Russische stad Orjel achtte Dennis Christensen in februari 2019 dan ook schuldig aan het organiseren van activiteiten van een extremistische beweging. Maar weldra zal de man zijn celstraf worden omgezet in een boete, waardoor hij vrijkomt. “Het parket vorderde dat de resterende celstraf van Dennis omgezet wordt in een boete van 400.000 roebel”, zegt een woordvoerder van de Jehova’s getuige. Omgerekend is dat 5.140 euro. Christensen zou binnen de tien dagen worden vrijgelaten.

Extremisme

De Deense timmerman werd met andere leden tijdens een religieuze dienst ingerekend door de geheime dienst FSB. De inval volgde enkele weken na het verbod. De man woont al lang in Rusland en is getrouwd met een Russische. Denemarken en de EU vroegen destijds zijn vrijlating.



Verschillende getuigen zijn sinds het Russische verbod veroordeeld voor extremisme. In 2017 telde de beweging naar eigen zeggen 172.000 leden in Rusland.

In België

België telt volgens de website van de organisatie 25.173 getuigen van Jehovah die evangeliseren, dat is 1 op de 454 inwoners. Maar ook in ons land is de organisatie omstreden. Enkele ex-leden hebben de Jehova’s Getuigen aangeklaagd voor onder meer het aanzetten tot geweld en discriminatie. Op 15 september start in Gent het proces, met mogelijk ook wereldwijde gevolgen.