Veroordeelde farma-CEO Shkreli wil zijn cel uit om mee te zoeken naar remedie tegen coronavirus

08 april 2020

15u43

Bron: NBC News 0 ‘Pharma Bro’ is zijn bijnaam, of nog: “ meest gehate man op het internet ”. Nee, Martin Shkreli (37) is geen sympathieke kerel. En ook geen doetje. In 2018 werd hij tot zeven jaar cel veroordeeld voor fraude. Hij vraagt nu om de gevangenis enkele maanden te mogen verlaten om mee onderzoek te doen naar een remedie tegen het nieuwe coronavirus.

Martin Shkreli haalde zich in 2015 de haat van heel wat Amerikanen op de hals omdat zijn bedrijf de productierechten voor het levensreddende medicijn Daraprim binnenhaalde en de prijs meteen verhoogde van 13,50 dollar per pil naar zomaar eventjes 750 dollar (van 12,4 naar 690 euro). Daraprim is een middel tegen toxoplasmose (de ‘kattenziekte’), een infectieziekte die gevaarlijk kan zijn voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals hiv-patiënten.

Hij lichtte ook nog eens investeerders op en werd daarvoor in 2017 veroordeeld. In afwachting van de strafmaat was hij vrij op borg (van 4,6 miljoen euro), maar hij belandde uiteindelijk toch in de cel, nadat hij op Twitter 4.600 euro uitloofde voor wie hem een haar van Hillary Clinton kon aanbieden. In 2018 kwam het verdict: 7 jaar cel.

Drie maanden vrij graag

Maar nu wil hij drie maanden vrijgelaten worden uit zijn cel in een gevangenis in Pennsylvania, “onder strikt toezicht” weliswaar. Shkreli zou graag het labo induiken om de behandeling van Covid-19-patiënten vooruit te helpen. De crimineel vindt het antwoord van de farmawereld op de coronacrisis “onvoldoende”.

Hij acht zichzelf geschikt om daar iets aan te doen, “als tweevoudig succesvol ondernemer in de biofarmasector die verscheidene bedrijven opkocht en die heel wat nieuwe potentiële medicijnen uitvond”. Hij voegt eraan toe: “Ik ben een van de weinige ondernemers met ervaring in ALLE aspecten van de ontwikkeling van geneesmiddelen. Ik verwacht niet dat ik op welke manier dan ook winst zal kunnen slaan uit een of andere behandeling voor het coronavirus.”

